Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня.
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У супруги Зеленского обнаружили коронавирус

RT на русском07:20

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

РИА Новости07:31

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

РБК07:29

Жена Зеленского сообщила о положительном результате теста на коронавирус

ТАСС07:23

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Газета.Ru10:39

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Известия07:08

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Lenta.ru07:06
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Происшествия

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Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП на Смоленской площади, записал обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
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Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 284 человека

За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 284 человека.
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Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
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Космос

Пыль в атмосфере повышает шансы экзопланеты на обитаемость

Большое количество пыли в атмосфере экзопланеты, всегда обращенной к своей звезде одной стороной, повышает шансы на ее обитаемость, заявляют астрономы в исследовании, представленном в журнале Nature Communications.
Ин-спейс.ру 09 июня в 11:00
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Футбол

«Ювентус» намерен продать Аарона Рэмзи из-за финансовых проблем

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Рэмзи, но не готов платить ему текущую зарплату.
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Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

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Фигурное катание

Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием

Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела врачей в Калининграде

Kremlin.ru Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела двух врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РЕН ТВ 15:48
Армия и оружие

Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет

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Общество

Бурдж-Халифа подсветили триколором

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
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Армия и оружие

Конфликт в Ливии выходит на новый военный уровень

Ливийский конфликт постепенно переходит в масштабное военное противостояние.
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Кино

Американская киноакадемия «заморозит» число номинантов на «Оскар»

Со следующего года в номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» будут включать ровно десять картин, сообщила Американская академия киноискусств.
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Гаджеты

Первые два смартфона Xiaomi получают Android 11

Компания Xiaomi официально анонсировала выпуск Android 11 Beta 1 для своих последних флагманов линейки Mi 10: собственно, для Mi 10 и Mi 10 Pro.
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Несколько домов в центре Москвы остались без света

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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

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Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
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Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
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Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
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Россиян призвали бронировать отдых в Крыму с июля

Крым вступает в самый горячий временной период для туризма, россияне могут смело уже сейчас бронировать отдых в регионе, начиная с июля.
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Общество

Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.
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Общество

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
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Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса

Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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