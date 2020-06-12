Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом 12 июня она написала на своей страницйе в социальной сети Facebook.

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Фигурное катание Трусова исполнила новый четверной прыжок — Плющенко Четверной риттбергер исполнила во время подготовки к соревнованиям российская фигуристка Александра Трусова, об этом рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко, 12 июня сообщает издание «СЭ».

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