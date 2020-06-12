Коронавирус
REGNUMСупруга президента Украины заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом 12 июня она написала на своей страницйе в социальной сети Facebook.
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Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Политика
Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня
Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
Политика
День России: какой праздник отмечают 12 июня
Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
ФедералПресс 00:00
Общество
Мурашко анонсировал появление в РФ нескольких вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.
Известия 10:47
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Игромания.ру вчера в 18:09
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Происшествия
Михаил Ефремов провел на допросе пять часов
Российская газета вчера в 13:57
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК 10 июня в 04:03
Футбол
Мусаев сообщил, с какого времени он может вновь возглавить «Краснодар»
Российский футбольный тренер Мурад Мусаев сообщил о том, что в ближайшее время он снова сможет официально стать главным тренером «Краснодара».
Нева Спорт 14:16
Армия и оружие
Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ
Политическая Экспертиза 08:49
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
Общество
Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post
Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».
ИА Красная Весна 13:38
Здоровье
В Коми коронавирусом заразились еще 125 человек
На 12 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 1929 человек. За сутки пациентов с коронавирусом в регионе стало больше на 125.
ИА БНК 03:45
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
Наука
Найдена новая угроза коронавируса для организма человека
Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
Lenta.ru 13:13
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Политика
Путин впервые принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе
Президент России Владимир Путин принял участие в первой церемонии поднятия российского флага ко Дню России на Поклонной горе в Москве.
Lenta.ru 06:35
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
Фигурное катание
Трусова исполнила новый четверной прыжок — Плющенко
Четверной риттбергер исполнила во время подготовки к соревнованиям российская фигуристка Александра Трусова, об этом рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко, 12 июня сообщает издание «СЭ».
ИА Красная Весна 13:48
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Культура
«Сериал — вымысел»: сила «Великолепного века», который получил 500 млн зрителей, протесты турецкого общества и критику историков
Некоторые авторы и критики обнаружили, что в сериале есть сцены, которые хронологически несовместимы с периодом времени (1520-1566).
SM News 12:53
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
Car.ru вчера в 14:37
Кино
Звезда «Фантастических тварей» просит уволить Роулинг
Эдди Редмэйн, звезда франшизы «Фантастические звери», высказал свое мнение по этому вопросу.
Evo-rus.com 14:15
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Футбол
ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето
Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца, известный как Эспето, попал в сферу интересов ЦСКА.
Sports.ru 14:17
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась в любви жениху Ольги Бузовой
Очередным партнером Любови Успенской стал блогер Давид Манукян, который является женихом певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Bimru.ru 03:09
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14