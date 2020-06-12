Коронавирус

REGNUMREGNUMСупруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом 12 июня она написала на своей страницйе в социальной сети Facebook.
Читать в источнике
Комментировать704

Подробнее о событии

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Газета.Ru10:39

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Lenta.ru07:06

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

РБК07:29

Жена Зеленского сообщила о положительном результате теста на коронавирус

ТАСС07:23

У супруги Зеленского обнаружили коронавирус

RT на русском07:20

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Телеканал 360°07:12

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

РИА Новости07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика

Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
9,2K
Политика

Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня

Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
119
Политика

День России: какой праздник отмечают 12 июня

Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
ФедералПресс 00:00
123
Общество

Мурашко анонсировал появление в РФ нескольких вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.
Известия 10:47
4
Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Игромания.ру вчера в 18:09
23
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,8K
Происшествия

Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Российская газета вчера в 13:57
1,8K
Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК 10 июня в 04:03
365
Футбол

Мусаев сообщил, с какого времени он может вновь возглавить «Краснодар»

Российский футбольный тренер Мурад Мусаев сообщил о том, что в ближайшее время он снова сможет официально стать главным тренером «Краснодара».
Нева Спорт 14:16
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
Армия и оружие

Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ

Политическая Экспертиза 08:49
1
Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
2
Общество

Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post

Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».
ИА Красная Весна 13:38
Здоровье

В Коми коронавирусом заразились еще 125 человек

На 12 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 1929 человек. За сутки пациентов с коронавирусом в регионе стало больше на 125.
ИА БНК 03:45
7
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
71
Наука

Найдена новая угроза коронавируса для организма человека

Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
Lenta.ru 13:13
1
Происшествия

Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
502
Политика

Путин впервые принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин принял участие в первой церемонии поднятия российского флага ко Дню России на Поклонной горе в Москве.
Lenta.ru 06:35
Общество

Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
70
Фигурное катание

Трусова исполнила новый четверной прыжок — Плющенко

Четверной риттбергер исполнила во время подготовки к соревнованиям российская фигуристка Александра Трусова, об этом рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко, 12 июня сообщает издание «СЭ».
ИА Красная Весна 13:48
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,8K
Культура

«Сериал — вымысел»: сила «Великолепного века», который получил 500 млн зрителей, протесты турецкого общества и критику историков

Некоторые авторы и критики обнаружили, что в сериале есть сцены, которые хронологически несовместимы с периодом времени (1520-1566).
SM News 12:53
Авто

Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA

Car.ru вчера в 14:37
Кино

Звезда «Фантастических тварей» просит уволить Роулинг

Эдди Редмэйн, звезда франшизы «Фантастические звери», высказал свое мнение по этому вопросу.
Evo-rus.com 14:15
1
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
12
Футбол

ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето

Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца, известный как Эспето, попал в сферу интересов ЦСКА.
Sports.ru 14:17
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась в любви жениху Ольги Бузовой

Очередным партнером Любови Успенской стал блогер Давид Манукян, который является женихом певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Bimru.ru 03:09
6
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
1,1K
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное