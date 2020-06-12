Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом 12 июня она написала на своей страницйе в социальной сети Facebook.

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Происшествия На французской атомной подводной лодке произошел пожар На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке. 12

Политика В Абхазии продлили режим закрытия границы с Россией из-за пандемии Сухум, 12 июня 2020, 22:14 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение о продлении режима закрытия границ с Российской Федерацией из-за ситуации с коронавирусом до 1 июля.

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