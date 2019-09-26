Политика
ИзвестияСупруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
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Политика
Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.
Pravda.Ru вчера в 10:21
Происшествия
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
РИА Новости вчера в 13:14
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия вчера в 09:29
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Авто
В Канаде 3 000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации
Тарантас Ньюс 24 сентября в 05:23
Политика
Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Российская газета вчера в 21:39
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru вчера в 08:33
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести вчера в 00:22
Общество
В России обнаружили «Царь-асфальт»
Lenta.ru 00:35
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Наука
Грецкие орехи помогают бороться против возрастного набора веса
Ученые назвали дозу орехов, замедляющую возрастной набор веса, сравнив данные о диете добровольцев.
Газета DAILY 24 сентября в 15:18
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 24 сентября в 03:10
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Экономика
Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета вчера в 05:04
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Общество
Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев
Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.
Primpress.ru 24 сентября в 19:26
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс вчера в 10:10
Единоборства
Нурмагомедова вызвал на бой 39-летний бразилец
39-летний бразильский боец смешанных единоборств Леонарду Сантос бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат вчера в 04:16
Политика
Путин обсудит с членами правительства рост доходов населения
Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, обсудит с членами правительства дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
Известия 24 сентября в 08:27
Политика
Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM 24 сентября в 16:58
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС вчера в 14:10