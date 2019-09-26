Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

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