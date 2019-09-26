Политика
ИзвестияСупруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
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Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
СК завел дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса
Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:35
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Футбол
«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
Чемпионат вчера в 16:51
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика
Зеленский не приглашал США в нормандский формат
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не приглашал США присоединиться "нормандскому формату", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:41
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 вчера в 06:05
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество
В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»
Российская газета 02:24
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания 03:28
Происшествия
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге
Русский дедлайн вчера в 09:23
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Экономика
Александр Бурков обратится к депутатам с бюджетным посланием
26 сентября в зале Правительства соберутся депутаты, главы районов и сельских поселений, руководители политических парий, общественники и журналисты.
12 Канал Омск вчера в 22:59
Киберспорт
OG первой завершила челлендж в матче против Natus Vincere
CyberSport.ru вчера в 16:49
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Волейбол
Капитан сборной России объяснил вылет в четвертьфинале ЧЕ по волейболу
Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы на стадии четвертьфинала.
РБК 24 сентября в 04:32
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Транспорт
Правительство РФ раскритиковало Забайкалье за медленный ремонт дорог
Чита.Ру вчера в 20:45