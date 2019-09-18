Футбол
RT на русскомСупруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру прокомментировала бракоразводный процесс с футболистом «Сочи» Иваном Новосельцевым.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Политика
Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.
RT на русском 08:13
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:24
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском вчера в 15:29
Происшествия
СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 08:47
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Общество
Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
Российская газета 05:01
Интернет
Большинство россиян беспокоится за свою приватность в Сети
По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.
Экономика сегодня 06:58
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Политика
Нетаньяху отменил визит на Генассамблею ООН
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк.
Политика Сегодня 11:18
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Футбол
Линделеф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф продлил контракт с клубом до июня 2024 года, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Спорт-Экспресс 11:21
Космос
Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Специалисты установили причину появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз-09», однако общественности эту информацию раскрывать не будут, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
РБК 06:14
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Происшествия
Прокуратура признала нарушения в крещении ребенка в Гатчине
В результате проверки было установлено, что во время обряда крещения в церкви Покрова Божьей Матери в Гатчине священник допустил агрессивное поведение в отношении ребенка.
Известия 09:38
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Футбол
«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
Коммерсантъ Казань 06:13