Футбол
RT на русскомСупруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
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Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
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Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж
Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
Вести.Ru 10:09
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Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
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«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
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Красноярские школьники вставили фото пожилого учителя в порноролик
Красноярская полиция проводит проверку факта распространения сведений, порочащих педагога.
ИА Запад24 00:45
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МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого во время дебатов о московских протестах.
РИА Новости вчера в 11:02
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 09:58
Политика
Трамп объяснил своё намерение расследовать ситуацию с Байденами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его намерение «покончить с коррупцией» не связано с политикой или политической кампанией против бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына.
RT на русском 09:35
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией в ходе встречи с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским допустил оговорку, назвав Украину Россией.
Газета.Ru 10:13
Музыка
В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб
Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
Украина.ру 04:30
Происшествия
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Долгий перелет и не менее долгий переезд из Новосибирска в Новокузнецк утомил Бузову, однако больше всего она переживала за своих поклонников и за то, что из-за долгой дороги пришлось перенести начало концерта.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес
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48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия
На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников
Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей.
Российская газета 03:53
Политика
Генпрокуратура Украины пересмотрит дело фирмы сына Байдена
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дело в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой являлся сын вице-президента США Джо Байдена Хантер, будет пересмотрено.
Газета.Ru 09:21
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Здоровье
Число заболевших из-за вейпинга в США выросло до 1080 человек
Число людей, у которых проявилась необычная легочная болезнь, вызванная, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов, выросло до 1080 человек в 48 американских штатах, сообщает федеральное агентство Министерства здравоохранения США «Центры по контролю и профилактике заболеваний» (CDC).
Коммерсантъ 06:45
Происшествия
Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию
Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы.
ТАСС 07:47
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com вчера в 07:57
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58