Футбол

RT на русскомRT на русскомСупруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
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Супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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