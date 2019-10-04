Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.

Здоровье Найдена связь между употреблением алкоголя и старческим слабоумием Американские исследователи выяснили, что употребление алкоголя в старшем возрасте связано с риском развития старческого слабоумия, или деменции.

Экономика «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Шоу-бизнес После инцидента с наркотиками Наталью Бочкареву частично парализовало Актриса Наталья Бочкарева сорвала передачу Адрея Малахова "Прямой эфир" из-за проблем со здоровьем.

Происшествия Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.

Политика Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Политика Задержанную в Иране российскую журналистку освободят Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.

Наука В России добыли уникальный алмаз-матрешку Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Культура Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

Происшествия Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи.

Политика В Киеве ответили на вопрос о референдуме по особому статусу Донбасса Депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко опроверг информацию о вынесении законопроекта об особом статусе Донбасса на референдум.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика В четырёх российских городах предотвратили теракты В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Хоккей Салават Юлаев — Северсталь 1:1 (3-й период) Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак» Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».