Футбол
RT на русскомСупруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Здоровье
Найдена связь между употреблением алкоголя и старческим слабоумием
Американские исследователи выяснили, что употребление алкоголя в старшем возрасте связано с риском развития старческого слабоумия, или деменции.
Ferra 01 октября в 11:35
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 03:00
Шоу-бизнес
После инцидента с наркотиками Наталью Бочкареву частично парализовало
Актриса Наталья Бочкарева сорвала передачу Адрея Малахова "Прямой эфир" из-за проблем со здоровьем.
Открытый Нижний 04:27
Происшествия
Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей
Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Дождь 10:38
Политика
Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе
Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Российская газета 01 октября в 19:57
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку освободят
Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик в скором времени освободят.
Lenta.ru 10:11
Наука
В России добыли уникальный алмаз-матрешку
Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Отец Микеллы подарил дочери встречу с Билли Айлиш
Телепрограмма 03:46
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Культура
Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Футбол
Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»
Газета.Ru 10:41
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
Происшествия
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы времен войны
Бойцы Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым идентифицировали и обезвредили три авиабомбы и одну гранату Ф-1, найденные в районе 291-й опоры Крымского моста в акватории Керчи.
Российская газета 03:24
Политика
В Киеве ответили на вопрос о референдуме по особому статусу Донбасса
Депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко опроверг информацию о вынесении законопроекта об особом статусе Донбасса на референдум.
News.ru вчера в 18:08
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru 02 октября в 22:27
Хоккей
Салават Юлаев — Северсталь 1:1 (3-й период)
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Горобзор.ру 02:00
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Российская газета вчера в 13:42
Футбол
Акинфеев хочет видеть ростовский СКА в премьер-лиге
Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба СКА.
Матч ТВ 10:46