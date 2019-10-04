Футбол

RT на русскомRT на русскомСупруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, выступила с критикой наставника команды Виктора Гончаренко.
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Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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