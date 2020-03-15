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Супруга испанского премьера Педро Санчеса, Бегонья Гомес заразилась коронавирусом - тест дал положительный результат, сообщила пресс-служба испанского правительства. Состояние как премьера, так и его супруги оценивается как хорошее, оба находятся в резиденции главы кабинета.
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Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РИА Новости20:13

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РБК19:29

Жена премьера Испании заразилась коронавирусом

РЕН ТВ19:03

Супруга испанского премьера заразилась COVID-2019

RT на русском19:26

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Газета.Ru19:25

Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Lenta.ru19:21

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

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