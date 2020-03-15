Коронавирус
РИА НовостиСупруга испанского премьера заразилась коронавирусом
Супруга испанского премьера Педро Санчеса, Бегонья Гомес заразилась коронавирусом - тест дал положительный результат, сообщила пресс-служба испанского правительства. Состояние как премьера, так и его супруги оценивается как хорошее, оба находятся в резиденции главы кабинета.
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