Коронавирус
РБКСупруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
«После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом — прим. ред). Результаты оказались положительными», — говорится в сообщении. Отмечается, что супруга канадского премьера чувствует себя хорошо.
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