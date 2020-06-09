Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСупруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым. Об этом она заявила в эфире телепередачи «Пусть говорят», опубликованной на сайте Первого канала.
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