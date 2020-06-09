Вдова погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве Ирина Стерхова заявила, что не хочет идти на мировую с артистом. Как сообщает ТАСС, об этом женщина заявила в эфире Первого канала на программе «Пусть говорят». «Очень жаль погибшего водителя».

Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую

Происшествия Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38». 4

Кино Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.

Футбол ЦСКА отказался от идеи приглашения Вагнера Лава Бразильский нападающий Вагнер Лав не перейдёт в ЦСКА.

Политика Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий». 45

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 4

Киберспорт NS анонсировал состав для участия в Twitch Rivals по Dota 2 Аналитик RuHub Ярослав NS Кузнецов назвал состав, с которым выступит в шоу-матче Twitch Rivals по Dota 2. В его команду войдут Илья ALOHADANCE Коробкин, Александр XBOCT Дашкевич, Богдан Iceberg Василенко и Дмитрий Dragneel_FH Староверов.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 1,8K

Кино Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы» Актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в трилогии «Матрица», рассказали, что заставило их согласиться на съемки в четвертой части франшизы. 26

Происшествия Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения. 1

Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. 7

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 158

Происшествия Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. 444

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. 100

Игры Sony объявила дату презентации PlayStation 5 Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 64

Общество Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.