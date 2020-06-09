Происшествия
Национальная служба новостейВдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую
Вдова погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве Ирина Стерхова заявила, что не хочет идти на мировую с артистом. Как сообщает ТАСС, об этом женщина заявила в эфире Первого канала на программе «Пусть говорят». «Очень жаль погибшего водителя».
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Происшествия
Михаила Ефремова доставили в Таганский суд
Москва 24 12:39
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Экономика
Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики
Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минвостокразвития.
Российская газета 05:55
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Экономика
Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования
Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Футбол
ЦСКА отказался от идеи приглашения Вагнера Лава
Бразильский нападающий Вагнер Лав не перейдёт в ЦСКА.
Свободная Пресса 14:28
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Киберспорт
NS анонсировал состав для участия в Twitch Rivals по Dota 2
Аналитик RuHub Ярослав NS Кузнецов назвал состав, с которым выступит в шоу-матче Twitch Rivals по Dota 2. В его команду войдут Илья ALOHADANCE Коробкин, Александр XBOCT Дашкевич, Богдан Iceberg Василенко и Дмитрий Dragneel_FH Староверов.
CyberSport.ru 03:29
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
Кино
Киану Ривз оценил сценарий новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в трилогии «Матрица», рассказали, что заставило их согласиться на съемки в четвертой части франшизы.
Gazeta.SPb 17:46
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Здоровье
За неделю число пневмоний в регионе выросло на 11%
Заболеваемость пневмонией в регионе продолжает расти. За неделю она увеличилась на 11%.
Ивтелерадио вчера в 06:08
Происшествия
Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже
По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM 15:35
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Общество
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ
Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Экономика
Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
Двойное списание средств с банковской карты за одну операцию чаще всего происходит по причинам недобросовестного поведения контрагента или технических неполадок на стороне банка, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.
ПРАЙМ 19:03
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09