Коронавирус

ТАССТАСССупруга премьера Испании заразилась коронавирусом

По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае.
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с чего всё началось

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.
ТАССвчера в 19:28

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Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:13

Супруга испанского премьера заразилась COVID-19

RT на русскомвчера в 19:26

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

ТАССвчера в 19:28

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РБКвчера в 19:29

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Газета.Ruвчера в 19:25

Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:21

Жена премьера Испании заразилась коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:03
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Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 12 марта в 03:51
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

LiveSport.ru вчера в 09:07
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости вчера в 12:08
Игры

10 крутых инди-игр, которые выйдут в 2020 году

Игромания.ру вчера в 13:18
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Общество

Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса

Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 03:30
Авто

Skoda Karoq в самой доступной комплектации появился в РФ

За дополнительную плату к комплектации Active будет доступен круиз-контроль, система Front Assist, а также платформа SmartLink.
Tvoe-avto.com 13 марта в 11:29
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС вчера в 16:34
Происшествия

В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
RT на русском 13 марта в 22:14
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 13 марта в 08:07
Финансы

Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Ruposters.ru 13 марта в 07:28
Общество

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

Страны Евросоюза уже превзошли КНР по среднему показателю заболеваемости в сутки.
Newstracker.ru 13 марта в 16:30
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ 11 марта в 22:18
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Происшествия

На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус

Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Известия вчера в 09:07
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru вчера в 04:00
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости вчера в 05:38
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Политика

Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Россия с 15 марта временно приостанавливает пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 15:20
Космос

NASA приостановило создание окололунной пилотируемой станции Gateway

News.ru вчера в 05:52
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс вчера в 20:10
Технологии

Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Live24 вчера в 06:49
Происшествия

На Ямале из-за коронавируса взяты под наблюдение 18 пассажиров поезда

18 пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой» взяты под наблюдения врачами, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко 14 марта в интервью ИА «Север-Пресс».
Красная весна вчера в 12:37
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Педро Санчес
Испанский экономист
Испанский экономист и политик, лидер Испанской социалистической рабочей партии с 2014 года. Седьмой глава правительства Испании со 2 июня 2018 года.
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