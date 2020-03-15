Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

с чего всё началось

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли.

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