Коронавирус

ТАССТАСССупруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли.
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с чего всё началось

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.
ТАСС19:28

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Супруга испанского премьера заразилась COVID-2019

RT на русском19:26

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РБК19:29

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

ТАСС19:28

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РИА Новости20:13

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Газета.Ru19:25

Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Lenta.ru19:21

Жена премьера Испании заразилась коронавирусом

РЕН ТВ19:03
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Общество

В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек

Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
REGNUM 11 марта в 21:24
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 19:20
Футбол

Кубок Профессиональной футбольной лиги в Турции отменен из-за пандемии

Кубок Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион российского футбола), который должен был пройти в Турции, не состоится из-за коронавируса, сообщается на сайте ПФЛ.
РИА Новости 16:09
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Кино

Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
АСТВ 21:14
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

REGNUM вчера в 01:19
Единоборства

Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Газета.Ru 20:50
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости 15:26
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Здоровье

В Кузбассе открыт штаб по коронавирусу

В Кемеровской области начал работать оперативный штаб, наблюдающий за ситуацией по коронавирусу.
VSE42.RU 04:23
Наука

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Piter.tv 12 марта в 03:56
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости 20:21
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости 14:10
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Спорт

Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте

Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Городской телеканал (Брянск) 12:01
Политика

Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные поездки.
RT на русском 12:03
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Космос

NASA приостановило создание окололунной пилотируемой станции Gateway

News.ru 05:52
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
News.ru 08:45
Футбол

Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме

News.ru 08:06
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Политика

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Вести.Ru 14:17
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:44
Общество

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.
Клопс вчера в 13:18
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Педро Санчес
Испанский экономист
Испанский экономист и политик, лидер Испанской социалистической рабочей партии с 2014 года. Седьмой глава правительства Испании со 2 июня 2018 года.
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