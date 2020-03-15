Коронавирус
ТАСССупруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли.
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с чего всё началось
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.ТАСС19:28
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Общество
В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек
Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Футбол
Кубок Профессиональной футбольной лиги в Турции отменен из-за пандемии
Кубок Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион российского футбола), который должен был пройти в Турции, не состоится из-за коронавируса, сообщается на сайте ПФЛ.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Кино
Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине
Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Политика
МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Здоровье
В Кузбассе открыт штаб по коронавирусу
В Кемеровской области начал работать оперативный штаб, наблюдающий за ситуацией по коронавирусу.
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Спорт
Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте
Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Политика
Песков: Путин не планирует в ближайшее время зарубежные поездки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные поездки.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза.