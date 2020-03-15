Коронавирус

ТАССТАСССупруга премьера Испании заразилась коронавирусом

По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае.
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с чего всё началось

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.
ТАССвчера в 19:28

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Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:13

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РБКвчера в 19:29

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

ТАССвчера в 19:28

Супруга испанского премьера заразилась COVID-19

RT на русскомвчера в 19:26

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Газета.Ruвчера в 19:25

Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:21

Жена премьера Испании заразилась коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:03
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Общество

В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних

В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО. Об этом сообщили журналисты LB.ua со ссылкой на Андрея Тарана.
Piter.tv 12 марта в 02:05
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 13 марта в 02:34
Авто

Появились первые фотографии нового кроссовера Volvo XC100

Компания Volvo рассекретила ближайшие планы выпустить на рынок две новых модели кроссовера.
Faktom вчера в 13:42
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Армия и оружие

Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
Lenta.ru вчера в 19:22
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону

Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Общество

Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Известия 00:30
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Газета.Ru 01:16
Происшествия

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
BFM.ru 00:28
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru вчера в 13:38
Технологии

Экзоскелет для врачей создали инженеры из России

Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Live24 вчера в 01:42
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:21
Авто

Названы самые «страшные» отечественные автомобили

Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:14
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна вчера в 14:58
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов поселок возле Донецка

Вести.Ru 00:53
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в нападении на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 14:45 — REGNUM В Киеве полиция задержала 15 вероятных участников нападения на советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, сообщили 12 марта в пресс-службе Национальной полиции Украины.
REGNUM 12 марта в 07:45
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости вчера в 11:25
Футбол

Тренер ЦСКА высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.
Газета.Ru вчера в 22:35
Происшествия

Кашляющего в метро Алма-Аты пранкера арестовали на 10 суток

Газета.Ru 00:03
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости 13 марта в 13:41
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом

«В Ершовском районе в результате ДТП пострадали шесть человек, мужчины, граждане Узбекистана», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
RT на русском вчера в 16:00
Технологии

Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Live24 вчера в 06:49
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Педро Санчес
Испанский экономист
Испанский экономист и политик, лидер Испанской социалистической рабочей партии с 2014 года. Седьмой глава правительства Испании со 2 июня 2018 года.
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