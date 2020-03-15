Коронавирус
ТАСССупруга премьера Испании заразилась коронавирусом
По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае.
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с чего всё началось
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.ТАССвчера в 19:28
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Общество
В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних
В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО. Об этом сообщили журналисты LB.ua со ссылкой на Андрея Тарана.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Авто
Появились первые фотографии нового кроссовера Volvo XC100
Компания Volvo рассекретила ближайшие планы выпустить на рынок две новых модели кроссовера.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Армия и оружие
Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону
Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Происшествия
Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Технологии
Экзоскелет для врачей создали инженеры из России
Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Авто
Названы самые «страшные» отечественные автомобили
Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Энергетика
Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе
В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в нападении на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 14:45 — REGNUM В Киеве полиция задержала 15 вероятных участников нападения на советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, сообщили 12 марта в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Футбол
Тренер ЦСКА высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом
«В Ершовском районе в результате ДТП пострадали шесть человек, мужчины, граждане Узбекистана», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Технологии
Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X
Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.