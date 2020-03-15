Коронавирус
Говорит МоскваСупруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Накануне испанские власти из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения на движение по стране.
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Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
«Йокерит» принял решение не участвовать в плей-офф КХЛ из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Политика
Зеленский сравнил коронавирус с испанским гриппом
Зеленский разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором говорится, что если украинские жители пережили испанский грипп, то им не должен быть страшен и коронавирус.
Финансы
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Транспорт
РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию
Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
Общество
Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой
Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Общество
Aftenposten (Норвегия): в России рождаемость упала до уровня войны (Aftenposten)
Так-то съемная однокомнатная квартира под Москвой мало чем напоминает дворец в классическом представлении.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном проведут лето вместе с Елизаветой II
Стало известно, какие планы на лето у принца Гарри и его семьи.
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Армия и оружие
ВМС США намерены заказать ракету-обманку для систем ПВО
ВМС США намерено заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты-обманки, имитирующей боевые самолеты.
Здоровье
Московские больницы закрыли для посещений
Московские больницы закрыли для посещения.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Армия и оружие
Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе
Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
В субботу врачи дали ряд рекомендаций, как распознать заражение коронавирусом COVID-19.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Футбол
Евро-2020 может пройти в декабре
УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Теннис
Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса
Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.