Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваСупруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Накануне испанские власти из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения на движение по стране.
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У супруги испанского премьера подтвердилось заражение COVID-19

Интерфаксвчера в 20:57

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

ТАССвчера в 19:28

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РБКвчера в 19:29

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:13

Супруга испанского премьера заразилась COVID-19

RT на русскомвчера в 19:26

Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:21

Жена премьера Испании заразилась коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:03
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Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

«Йокерит» принял решение не участвовать в плей-офф КХЛ из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 17:30
Здоровье

Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
Политика

Зеленский сравнил коронавирус с испанским гриппом

Зеленский разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором говорится, что если украинские жители пережили испанский грипп, то им не должен быть страшен и коронавирус.
Слово и Дело 02:23
Финансы

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Транспорт

РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
Известия 04:37
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.
ProstoProSport 13 марта в 15:08
Общество

Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой

Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Kazanfirst.ru вчера в 16:04
Здоровье

Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Футбол

«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ

Аргументы и Факты вчера в 12:50
Здоровье

В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
РБК вчера в 05:04
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество

Aftenposten (Норвегия): в России рождаемость упала до уровня войны (Aftenposten)

Так-то съемная однокомнатная квартира под Москвой мало чем напоминает дворец в классическом представлении.
ИноСМИ 02:03
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном проведут лето вместе с Елизаветой II

Стало известно, какие планы на лето у принца Гарри и его семьи.
Grazia 04:41
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерние Ведомости 04:38
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Армия и оружие

ВМС США намерены заказать ракету-обманку для систем ПВО

ВМС США намерено заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты-обманки, имитирующей боевые самолеты.
Военное обозрение 01:58
Здоровье

Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
ТВ Центр вчера в 09:28
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 13 марта в 08:07
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
ToDay News Ufa 04:34
Армия и оружие

Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 04:38
Здоровье

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

В субботу врачи дали ряд рекомендаций, как распознать заражение коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:22
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Футбол

Евро-2020 может пройти в декабре

УЕФА рассмотрит вариант с переносом чемпионата Европы 2020 года на декабрь. Об этом в эксклюзивном материале сообщает The Telegraph.
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Теннис

Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса

Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 03:49
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Педро Санчес
Испанский экономист
Испанский экономист и политик, лидер Испанской социалистической рабочей партии с 2014 года. Седьмой глава правительства Испании со 2 июня 2018 года.
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