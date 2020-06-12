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Культура Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни» В День России, 12 июня, Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни», участники которого на языке жестов исполнили гимн России вместе с заслуженным артистом России Олегом Газмановым.

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