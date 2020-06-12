Коронавирус

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У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня.
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У жены Зеленского обнаружили коронавирус

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Жена Зеленского сообщила о положительном результате теста на коронавирус

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У жены Зеленского обнаружили коронавирус

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У супруги Зеленского обнаружили коронавирус

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Жена Зеленского заразилась коронавирусом

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Жена Зеленского заразилась коронавирусом

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Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом

КП - Беларусь08:23
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
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Президент Украины
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