с чего всё началось

Герцогиня Сассексская Меган Маркл — супруга британского принца Гарри —вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребёнком. Эту информацию подтвердил официальный представитель четы, сообщает 10 января британская газета Metro.

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

Футбол Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.

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Общество Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

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