Общество

REGNUMREGNUMСупруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

Герцогиня Сассексская Меган Маркл — супруга британского принца Гарри —вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребёнком. Эту информацию подтвердил официальный представитель четы, сообщает 10 января британская газета Metro.
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с чего всё началось
Супруг Меган Маркл остался на родине, так как должен «справиться с последствиями кризиса», вызванного желанием пары отказаться от части своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, отмечает
 Daily Mail.
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Комсомольская правда03:52

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Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ

РИА Новости05:45

Меган Маркл улетела в Канаду, пока в Британии ей «придумывают» работу

Газета Metro01:15
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Политика

СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране

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Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
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Политика

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.
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Общество

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Известия 10:51
Армия и оружие

Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Вести.Ru 06:13
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Росстат рассказал, какие товары подорожали в 2019 году

Для сравнения, по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, в том числе в декабре 2018 года - 0,8%.
ТАСС 08:00
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Общество

На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя

Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
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Политика

Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»

Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».
iReactor вчера в 11:59
Политика

НАТО верит сообщениям СМИ о возможном поражении украинского Boeing ракетой

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Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
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В Нижнем Тагиле кукольный театр поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером

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США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
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Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
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Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России с рождения

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В Индии женщина очнулась на собственных похоронах

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Президент России Владимир Путин проведет в Ялте совещание с руководителями Крыма и Севастополя по вопросам социально-экономического развития полуострова.
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Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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Биатлон

Союз биатлонистов России имеет долг в размере 700 тыс. евро

Чепиков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, что организация должна Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тыс. евро.
Pravda.Ru 08:38
Театры

Труппе «Современника» представили нового худрука

Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
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Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
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Зеленский получил от США важные данные по крушению «Боинга» в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американской стороны данные, важные для расследования причин крушения самолета «Боинг-737» в Иране.
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

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ТК Звезда 08 января в 17:00
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Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. 21 декабря 1984 года был крещён архиепископом Кентерберийским в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках. В настоящее время - шестой в порядке наследников престола Соединённого королевства.
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