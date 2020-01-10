Общество

REGNUMREGNUMСупруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

Герцогиня Сассексская Меган Маркл — супруга британского принца Гарри —вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребёнком. Эту информацию подтвердил официальный представитель четы, сообщает 10 января британская газета Metro.
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с чего всё началось
Супруг Меган Маркл остался на родине, так как должен «справиться с последствиями кризиса», вызванного желанием пары отказаться от части своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, отмечает
 Daily Mail.
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