с чего всё началось

Герцогиня Сассексская Меган Маркл — супруга британского принца Гарри —вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребёнком. Эту информацию подтвердил официальный представитель четы, сообщает 10 января британская газета Metro.

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

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