Общество
REGNUMСупруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
Герцогиня Сассексская Меган Маркл — супруга британского принца Гарри —вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребёнком. Эту информацию подтвердил официальный представитель четы, сообщает 10 января британская газета Metro.
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с чего всё началось
Супруг Меган Маркл остался на родине, так как должен «справиться с последствиями кризиса», вызванного желанием пары отказаться от части своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, отмечает Daily Mail.News.ru02:29
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Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Культура
Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
Место крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик
Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Теннис
Надаль неожиданно проиграл Гоффену на ATP Cup
Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Шоу-бизнес
«Страха нет»: Арзамасова из «Папиных дочек» рассказала о своей карьере
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Шоу-бизнес
У Сальмы Хайек лопнуло платье перед вручением кинопремии «Оскар»
Армия и оружие
Белоруссия запустила производство боевых патронов
Собственное производство патронов позволит снизить риски наступления ситуации, когда в стране не останется боеприпасов На территории Белоруссии начало работу первое предприятие, которое будет заниматься производством боевых патронов для стрелкового оружия.
Происшествия
В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря
Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за самовольную добычу янтаря – первого после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу полудрагоценных камней, сообщила журналистам представитель УМВД по региону Светлана Поставничая.