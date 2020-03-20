Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСупруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли. В России COVID-19 заболели 253 человека.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

РИА Новости12:18

Скабеева и Попов отказались вести совместно «60 минут»

Московский Комсомолец12:41

Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

MedikForum.ru12:51

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

News.ru12:37

Супруги Скабеева и Попов планируют не видеться в период карантина

Вечерняя Москва13:34

Ведущих ток-шоу «60 минут» разлучат на время карантина по коронавирусу

Красная весна13:39

Скабеева и Попов отказались совместно вести программу «60 минут»

ФАН13:43
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Здоровье

В ВОЗ призвали отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 13:56
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество

Названо количество новых случаев заражения коронавирусом в России

Пятьдесят четыре случая коронавируса зарегистрировано за сутки в девяти регионах России. Общее число заболевших достигло 253 человека.
Российский Диалог 10:39
Общество

По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на всей территории России, последней присоединилась Ингушетия.
РИА Новости 10:02
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

Режим эпидемии вводится в Польше в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 13:50
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Общество

Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.
Коммерсантъ 12:37
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:34
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Общество

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
ANNA-News вчера в 14:51
Здоровье

ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Evo-rus.com 10:03
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 13:28
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Общество

США приостановили выдачу виз во всём мире

Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
RT на русском 11:50
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Известия 14:14
Общество

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Коммерсантъ 12:01
Футбол

«МЮ» хочет купить Лемара. Клуб уже общался с агентами игрока

Как сообщает ESPN, на прошлой неделе агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 12:29
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Политика

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса.
ТАСС 10:48
Общество

Нидерландский суд отложил дело о скифском золоте из-за коронавируса

Суд Амстердама перенес сроки рассмотрения дела о крымской коллекции "скифского золота" из-за коронавирусной инфекции, новая дата рассмотрения станет известна 7 июля, сообщил РИА Новости директор музея Тавриды Андрей Мальгин.
РИА Новости 12:43
Общество

Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в России

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 будет готова в стране через 11 месяцев.
Live24 10:50
Гаджеты

Sony провела презентацию PlayStation 5

Японская компания Sony провела открытую презентацию долгожданного PlayStation 5. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Игры

Появилась новая информация о ремастере COD: Modern Warfare 2

Сеул, 20 марта 2020, 15:49 — REGNUM Ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Call of Duty: Modern Warfare 2 получила в Южной Корее возрастной рейтинг.
REGNUM 08:49
Наука

Найдена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

На границе Бельгии и Нидерландов, в карьере Ромонтбос, ученые обнаружили древнейшие окаменелости предков современных кур и уток.
Pravda.Ru вчера в 04:12
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
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