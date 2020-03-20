Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСупруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли. В России COVID-19 заболели 253 человека.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

РИА Новости12:18

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

News.ru12:37

Скабеева и Попов отказались вести совместно «60 минут»

Московский Комсомолец12:41

Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

MedikForum.ru12:51

Телеведущая Скабеева и ее супруг отказались работать вместе из-за коронавируса

URA.Ru14:28

Скабеева отказалась от работы с мужем из-за коронавируса

Телеканал 360°15:04

Скабеева и Попов отказались совместно вести программу «60 минут»

ФАН13:43
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Авто

АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva

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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
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Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
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Гаджеты

Hamilton перевыпустила первые электронные часы

В честь оригинальных Pulsar компания выпустила часы Hamilton PSR, которые, как и 50 лет назад, могут показывать только время и выполнены в классическом дизайне.
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1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
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Сегодня было объявлено о создании виртуального чемпионата F1 Esports Virtual Grand Prix с участием гонщиков, выступающих в различных сериях.
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«Газпром» объявил о готовности организовать производство антисептиков

Как отметили в компании, есть возможность организовать такое производство на заводах «Газпрома» в сжатые сроки в необходимых масштабах.
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NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
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Ставропольскую пациентку с подозрением на коронавирус отключили от ИВЛ

Пациентку с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице Ставрополя отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.
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В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
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Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
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Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»

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В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
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Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

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В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
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Луценко ответил обвинившему российские власти Хёведесу

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Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
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Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

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