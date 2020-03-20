Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСупруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли. В России COVID-19 заболели 253 человека.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

РИА Новости12:18

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

News.ru12:37

Скабеева и Попов отказались вести совместно «60 минут»

Московский Комсомолец12:41

Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

MedikForum.ru12:51

Телеведущая Скабеева и ее супруг отказались работать вместе из-за коронавируса

URA.Ru14:28

Скабеева отказалась от работы с мужем из-за коронавируса

Телеканал 360°15:04

Скабеева и Попов отказались совместно вести программу «60 минут»

ФАН13:43
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