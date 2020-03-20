На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли. В России COVID-19 заболели 253 человека.

Политика Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.

Политика Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.

Экономика Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.

Энергетика Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.

Технологии В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.