Коронавирус
РИА НовостиСупруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли. В России COVID-19 заболели 253 человека.
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Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Общество
В опустевшие из-за карантина города пришли дикие звери
В городах становится тихо и пустынно — и в них приходят дикие животные.
Общество
S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта
Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19
Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Политика
Госдеп США: Россия использовала энергетику во враждебных целях
Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM Конгресс США приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, заявил 20 марта журналистам представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон вводить новые санкции против Москвы.
Экономика
Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы
Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Общество
Китай остановил распространение коронавируса внутри страны
Китай успешно остановил распространение коронавируса нового типа внутри страны.
Технологии
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух в одни руки
Apple не только пытается восстановить производство своей техники, но и ограничить продажи iPhone, чтобы сохранить их запасы для всех желающих.
Футбол
Трансфер форварда «Краснодара» Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолета
Бразильский нападающий ФК «Краснодар» больше года назад получил российское гражданство и уже не раз признавался, что чувствует себя русским.
Общество
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из стран Европы
Большинство людей, заболевших в столице, прилетели из европейских стран. Отмечается, что среди них есть двое несовершеннолетних.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.