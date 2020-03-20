Коронавирус
РИА НовостиСупруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли. В России COVID-19 заболели 253 человека.
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Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
MedikForum.ruвчера в 12:51
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Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
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