Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСупруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли. В России COVID-19 заболели 253 человека.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 12:18

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

News.ruвчера в 12:37

Скабеева и Попов отказались вести совместно «60 минут»

Московский Комсомолецвчера в 12:41

Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

MedikForum.ruвчера в 12:51

Телеведущая Скабеева и ее супруг отказались работать вместе из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 14:28

Скабеева отказалась от работы с мужем из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 15:04

Скабеева и Попов отказались совместно вести программу «60 минут»

ФАНвчера в 13:43
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Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 19 марта в 12:14
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса

Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Evo-rus.com вчера в 11:30
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 19 марта в 07:22
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Прямо в ресторане: интимное видео Собчак и Богомолова взорвало сеть

38-летняя теледива опубликовала в Instagram откровенный ролик, в котором режиссер Константин Богомолов раздевает ее прямо в ресторане.
Пятый канал вчера в 23:55
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
РБК вчера в 04:00
Происшествия

На Урале осудили лихача, сбившего ребенка на тротуаре

Российская газета вчера в 05:35
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Авто

Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае

Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.
Тарантас Ньюс вчера в 09:35
Происшествия

Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области

Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 01:03
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ 19 марта в 23:12
Здоровье

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Что происходит вчера в 09:05
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru вчера в 06:54
Экономика

Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Культура

Первый канал покажет документальную комедию о людях с синдромом Дауна

iReactor вчера в 08:03
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру вчера в 12:53
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Армия и оружие

Неизвестные уничтожили в Идлибе турецкий военный конвой

RuNews24.ru вчера в 01:24
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Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, Емельяненко рассказал, что глава Чечни сделал для него намного большее, чем родной брат Федор.
Лезги газет 19 марта в 18:51
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
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