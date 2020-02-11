Происшествия

Газета.RuГазета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

Интерфакс02:13

ТАСС: Задержанные за госизмену супруги из Калининграда рассекретили сотрудника ФСБ

Калининград.Ru01:26

Источник: Зимину и Антонца обвиняют в госизмене за разглашение имени сотрудника ФСБ

ТАССвчера в 13:06

ТАСС: супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за разглашения имени сотрудника ФСБ

Клопсвчера в 23:48

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Коммерсантъвчера в 17:17

Стало известно, за что супругам из Калининграда предъявлено обвинение в госизмене

Каскад01:05

ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи

Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
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Появился официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

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Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе, так как в этом регионе террористы чувствуют себя "вольготно", а также организовывают нападения на российские объекты.
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Производитель объяснил «взрыв» колбасы в Туле

Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что купила 8 февраля колбасу, но на следующий день «Докторская» взорвалась.
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В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
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Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
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Появилось пугающее видео c неизвестного беспилотника-камикадзе

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Общество

Airbus представила модель самолета со смешанным крылом

Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия

В московском отеле задержали серийного насильника

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Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Экономика

Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Общество

Синоптики спрогнозировали раннюю весну в европейской части РФ

Весна в европейской части России может наступить через несколько недель. Об этом заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в Ижевске.
Политическая Экспертиза 08:45
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
РБК 03:50
Здоровье

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
REGNUM 06:40
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Газета.Ru 01:46
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Нарколог назвал соотношение пьющих россиян и россиянок

На одну любительницу алкоголя в России приходится четыре таких же мужчины, этот показатель является для страны стабильным, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в передаче «Поздняков» на телеканале НТВ.
Городовой вчера в 10:34
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Технологии

Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
The GEEK вчера в 05:00
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес

Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
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Общество

Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
RT на русском 02:48
Политика

Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
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Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Здоровье

Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян.
Газета.Ru 09:12
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

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Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa 04:04
Происшествия

Бывший полицейский проснулся в доме с мертвой проституткой

32-летний бывший сотрудник полиции проснулся в одном доме с проституткой. Накануне пара весело проводила время.
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Армия и оружие

Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

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Lenta.ru 04:08
Общество

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео.
РБК 08:00
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
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