Происшествия
Газета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.Коммерсантъвчера в 17:17
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ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи
Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
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Армия и оружие
Кремль обеспокоен ситуацией в сирийском Идлибе
Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе, так как в этом регионе террористы чувствуют себя "вольготно", а также организовывают нападения на российские объекты.
Общество
Производитель объяснил «взрыв» колбасы в Туле
Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что купила 8 февраля колбасу, но на следующий день «Докторская» взорвалась.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Синоптики спрогнозировали раннюю весну в европейской части РФ
Весна в европейской части России может наступить через несколько недель. Об этом заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в Ижевске.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Здоровье
Нарколог назвал соотношение пьющих россиян и россиянок
На одну любительницу алкоголя в России приходится четыре таких же мужчины, этот показатель является для страны стабильным, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в передаче «Поздняков» на телеканале НТВ.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой
Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Политика
Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Здоровье
Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты
Эпидемия коронавируса нового типа может распространиться на две трети населения Земли, заявил ведущий гонконгский эпидемиолог, профессор Габриэль Лян.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Происшествия
Бывший полицейский проснулся в доме с мертвой проституткой
32-летний бывший сотрудник полиции проснулся в одном доме с проституткой. Накануне пара весело проводила время.
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео.
Фигурное катание