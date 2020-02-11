Происшествия

Газета.RuГазета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

Интерфакс02:13

ТАСС: Задержанные за госизмену супруги из Калининграда рассекретили сотрудника ФСБ

Калининград.Ru01:26

Источник: Зимину и Антонца обвиняют в госизмене за разглашение имени сотрудника ФСБ

ТАССвчера в 13:06

ТАСС: супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за разглашения имени сотрудника ФСБ

Клопсвчера в 23:48

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Коммерсантъвчера в 17:17

Стало известно, за что супругам из Калининграда предъявлено обвинение в госизмене

Каскад01:05

ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи

Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
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Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался

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Общество

Киселев заступился за посмеявшуюся над льготами телеведущую

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Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
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Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
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Общество

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
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В Польше группу людей избили за русскую речь

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МВД предложило фиксировать техосмотр на видео

В МВД предложили фиксировать на видео прохождение техосмотра транспортных средств, и возложить контроль за видеофиксацией на полицию.
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Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
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В России отзывают Renault Logan и Sandero

В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
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Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
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