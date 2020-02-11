Происшествия
Газета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.Коммерсантъвчера в 17:17
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ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи
Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление в НАТО
Депутаты парламента Северной Македонии ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщил во вторник, 11 февраля, глава партии «Социал-демократический союз Македонии» Зоран Заев.
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Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты
Если коронавирус не снизит темпы распространения, то он может затронуть 60% населения планеты.
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Шоу-бизнес
Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру
Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Футбол
Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Футбол
«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда красных мог стать чемпионом Англии.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
Здоровье
Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Фигурное катание
Константинова провела тренировку в Академии Плющенко
Российская фигуристка Станислава Константинова провела тренировку на льду Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Происшествия
В Польше группу людей избили за русскую речь
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Общество
МВД предложило фиксировать техосмотр на видео
В МВД предложили фиксировать на видео прохождение техосмотра транспортных средств, и возложить контроль за видеофиксацией на полицию.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Авто
В России отзывают Renault Logan и Sandero
В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
Политика
«Академик Черский» направлен на строительство «Северного потока-2»
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.