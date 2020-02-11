Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.

с чего всё началось

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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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