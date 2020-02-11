Происшествия

Газета.RuГазета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

Интерфакс02:13

ТАСС: супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за разглашения имени сотрудника ФСБ

Клопсвчера в 23:48

Стало известно, за что супругам из Калининграда предъявлено обвинение в госизмене

Каскад01:05

ТАСС: Задержанные за госизмену супруги из Калининграда рассекретили сотрудника ФСБ

Калининград.Ru01:26

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Коммерсантъвчера в 17:17

Источник: Зимину и Антонца обвиняют в госизмене за разглашение имени сотрудника ФСБ

ТАССвчера в 13:06

ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи

Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
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Энергетика

В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Piter.tv 09 февраля в 08:25
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Происшествия

В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

Российская газета 02:09
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 01:44
Авто

В мае Toyota представит серийный внедорожник-минивэн

Издание Best Car со ссылкой на собственные источники передает, что японский автопроизводитель готовится к запуску серийного производства прототипа TJ Cruiser, впервые представленного на автосалоне в Токио еще в 2017 году.
SpeedMe 09 февраля в 12:28
Здоровье

Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
РБК 06:38
Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Политика

В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле

Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Газета.Ru 03:50
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Известия 06:36
Кино

Новый сезон сериала «Сваты» начали снимать сначала

Создатели популярного сериала "Сваты" поделились информацией о новом сезоне. Им пришлось снимать все сначала, сообщает kulturomania.ru.
Алтапресс 06:20
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online 05:33
Культура

Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян

iReactor вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Гаджеты

Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10

Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Astera 05:42
Экономика

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера России Ольги Голодец зампредом правления банка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 07:53
Хоккей

Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

ФАН вчера в 17:09
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
iReactor 09 февраля в 10:52
Армия и оружие

Число пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Удары по военным объектам США в Ираке были нанесены 8 января.
Новые Ведомости 04:52
Политика

Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 07:15
Здоровье

В челябинских школах продлили карантин

Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.
Южноуральская панорама 07:10
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Политика

Россия меняет посла в Венесуэле

Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Коммерсантъ 03:07
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Piter.tv 01:49
Единоборства

Спортсмен из Дагестана сломал шею на турнире в Санкт-Петербурге

26-летний Гаджимурад попытался провести прием рычаг локтя сопернику из позиции снизу. Однако он неудачно приземлился и сломал себе шею.
АиФ Дагестан 03:26
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Технологии

В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности

Компания IBM составила ежегодный индекс киберугроз IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020 для оценки изменения работы хакеров за последние годы.
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Происшествия

Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров на Пхукете

Интерфакс 05:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в лосинах и толстовке

Напомним, в широкий прокат фильм «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова выйдет 14 февраля.
RuNews24.ru 03:23
Наука

Физические упражнения повышают нейропластичность мозга

Радио Маяк 07:43
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