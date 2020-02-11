Происшествия
Газета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.Коммерсантъвчера в 17:17
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ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи
Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
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Энергетика
В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Авто
В мае Toyota представит серийный внедорожник-минивэн
Издание Best Car со ссылкой на собственные источники передает, что японский автопроизводитель готовится к запуску серийного производства прототипа TJ Cruiser, впервые представленного на автосалоне в Токио еще в 2017 году.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Кино
Новый сезон сериала «Сваты» начали снимать сначала
Создатели популярного сериала "Сваты" поделились информацией о новом сезоне. Им пришлось снимать все сначала, сообщает kulturomania.ru.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Культура
Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Гаджеты
Xiaomi официально раскрыла особенности 108-Мп камеры Xiaomi Mi 10
Основная камера в смартфоне будет на 108 Мп, и сегодня в социальной сети «Твиттер» был опубликован видеоролик, записанный на Xiaomi Mi 10.
Экономика
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение бывшего вице-премьера России Ольги Голодец зампредом правления банка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Удары по военным объектам США в Ираке были нанесены 8 января.
Политика
Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Здоровье
В челябинских школах продлили карантин
Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Политика
Россия меняет посла в Венесуэле
Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Единоборства
Спортсмен из Дагестана сломал шею на турнире в Санкт-Петербурге
26-летний Гаджимурад попытался провести прием рычаг локтя сопернику из позиции снизу. Однако он неудачно приземлился и сломал себе шею.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Технологии
В IBM назвали основные проблемы в кибербезопасности
Компания IBM составила ежегодный индекс киберугроз IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020 для оценки изменения работы хакеров за последние годы.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в лосинах и толстовке
Напомним, в широкий прокат фильм «Лед-2» режиссера Жоры Крыжовникова выйдет 14 февраля.
Наука