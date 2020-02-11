Происшествия

REGNUMREGNUMСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Фотографии со свадьбы из соцсетей попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, после чего ФСБ возбудила уголовное дело, пишет «Коммерсантъ». Как сообщало ИА REGNUM, Зимину задержали в Калининграде в июле 2018 года. Антонца поместили под стражу в июле 2019 года.
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с чего всё началось

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Коммерсантъвчера в 17:17

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ТАСС: супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за разглашения имени сотрудника ФСБ

Клопсвчера в 23:48

ТАСС: Задержанные за госизмену супруги из Калининграда рассекретили сотрудника ФСБ

Калининград.Ru01:26

Стало известно, за что супругам из Калининграда предъявлено обвинение в госизмене

Каскад01:05

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

Интерфакс02:13

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Коммерсантъвчера в 17:17

Источник: Зимину и Антонца обвиняют в госизмене за разглашение имени сотрудника ФСБ

ТАССвчера в 13:06

ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи

Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском вчера в 01:36
Единоборства

Судьи оставили пояс чемпиона UFC у Джона Джонса

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс (26-1) победил по очкам Доминика Рейеса (12-1) и отстоял титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
News.ru 09 февраля в 01:10
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Футбол

Игало может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало может принять участие в следующем матче команды в Премьер-лиге с "Челси", сообщает Sку Sports.
Чемпионат 05:53
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
Единоборства

В Москве заблокировали счета бойцовского клуба Хабиба из-за долга в 9400 рублей

Газета.Ru 05:59
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Газета.Ru 06:08
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
РИА Новости 04:55
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Политика

Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском 09 февраля в 19:56
Хоккей

Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Чемпионат 05:00
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Здоровье

Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ

Приказ об увольнении подписан сегодня В Бурятии ушёл с поста главного врача БСМП Эрдэм Раднаев.
Байкал-Daily 02:33
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

RT на русском 04:11
Футбол

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
REGNUM 01:57
Футбол

Клинсманн покинул «Герту», которую возглавил 2,5 месяца назад

Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года.
Вести.Ru 05:50
Политика

Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Lenta.ru 01:34
Финансы

Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля

Центральный банк повысил курс доллара на 18 копеек, до 63,94 рубля. Курс евро снижен на 5,4 копейки, до 69,77 рубля.
Российская газета 05:02
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor вчера в 23:07
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Кино

Тайка Вайтити нашёл соавтора для сценария четвёртого «Тора»

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор».
News.ru 04:58
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Вести.Ru 05:40
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
ФАН 03:25
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