Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.

с чего всё началось

Фотографии со свадьбы из соцсетей попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, после чего ФСБ возбудила уголовное дело, пишет «Коммерсантъ». Как сообщало ИА REGNUM, Зимину задержали в Калининграде в июле 2018 года. Антонца поместили под стражу в июле 2019 года.

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

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