Происшествия
REGNUMСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Фотографии со свадьбы из соцсетей попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, после чего ФСБ возбудила уголовное дело, пишет «Коммерсантъ». Как сообщало ИА REGNUM, Зимину задержали в Калининграде в июле 2018 года. Антонца поместили под стражу в июле 2019 года.
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.Коммерсантъвчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи
Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Единоборства
Судьи оставили пояс чемпиона UFC у Джона Джонса
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс (26-1) победил по очкам Доминика Рейеса (12-1) и отстоял титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Футбол
Игало может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало может принять участие в следующем матче команды в Премьер-лиге с "Челси", сообщает Sку Sports.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Единоборства
В Москве заблокировали счета бойцовского клуба Хабиба из-за долга в 9400 рублей
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Песков назвал Козака главным по Украине в кремлевской администрации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Хоккей
Чесалин: Панин сначала говорит про мужские качества, а потом симулирует – это за гранью
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился мнением о защитнике «Салавата Юлаева» Григории Панине.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Здоровье
Эрдэм Раднаев покинул пост главврача БСМП в Улан-Удэ
Приказ об увольнении подписан сегодня В Бурятии ушёл с поста главного врача БСМП Эрдэм Раднаев.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Футбол
Клинсманн покинул «Герту», которую возглавил 2,5 месяца назад
Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера берлинской "Герты", которую возглавил в ноябре 2019 года.
Политика
Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам
Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Финансы
Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля
Центральный банк повысил курс доллара на 18 копеек, до 63,94 рубля. Курс евро снижен на 5,4 копейки, до 69,77 рубля.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Кино
Тайка Вайтити нашёл соавтора для сценария четвёртого «Тора»
Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор».
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.