Политика
Политическая ЭкспертизаСупрун предположила наличие раздвоения личности у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности. Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua.
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с чего всё началось
В интервью журналистам портала LB.ua она пояснила, что ещё на этапе предвыборной президентской кампании тот говорил, что поддерживает и.о. министра и её реформу.Life.ruвчера в 13:03
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Общество
Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.
RT на русском 04:34
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Футбол
Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы
По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
Нева Спорт 02:27
Политика
Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу
Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:04
Здоровье
На пост министра здравоохранения Приамурья претендуют 8 кандидатов
Очный этап предполагает защиту претендентом на пост главы минздрава собственной «Программы развития здравоохранения Амурской области».
ИА Порт Амур 04:47
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Политика
Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту
Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Финансы
Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.
РБК 04:41
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Происшествия
В петербургском филиале сувенирного «Проекта 111» прошли обыски
На протяжение всего дня 12 сентября в офисе сувенирной компании «Проект 111» в Петербурге проходили обыски.
Gazeta.SPb 04:52
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант вчера в 10:36
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Экономика
Зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников будут проиндексированы
Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
ТАСС 04:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Недвижимость
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Банк ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.
РИА Новости 04:03
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Политика
Помпео собрался заменить Болтона на посту советника по нацбезопасности
Стало известно, что занять место Джона Болтона на посту советника президента США по вопросам нацбезопасности может Майк Помпео.
Новостной фронт вчера в 01:57
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском вчера в 08:32
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО
Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.
РИА Новости 04:53
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Происшествия
20 лет назад террористы взорвали дом на Каширке
20 лет прошло с теракта на Каширском шоссе в Москве. Жилой дом № 6 корпус 3 был взорван в пять часов утра 13 сентября 1999 года.
Вести.Ru 04:22