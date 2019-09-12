с чего всё началось

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности. Об этом она заявила в интервью изданию LB.ua.

Общество Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Футбол Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.

Политика Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского.

Здоровье На пост министра здравоохранения Приамурья претендуют 8 кандидатов Очный этап предполагает защиту претендентом на пост главы минздрава собственной «Программы развития здравоохранения Амурской области».

Политика Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Финансы Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.

Хоккей Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией» Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.

Происшествия В петербургском филиале сувенирного «Проекта 111» прошли обыски На протяжение всего дня 12 сентября в офисе сувенирной компании «Проект 111» в Петербурге проходили обыски.

Космос Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.

Экономика Зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников будут проиндексированы Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Политика Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Недвижимость ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9% Банк ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

Политика Помпео собрался заменить Болтона на посту советника по нацбезопасности Стало известно, что занять место Джона Болтона на посту советника президента США по вопросам нацбезопасности может Майк Помпео.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Гаджеты Роскачество протестировало 23 новых смартфона Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Политика Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Политика Украина проиграла России спор в ВТО Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.