с чего всё началось

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности. Об этом сообщает издание LB.ua. По ее словам, она не виделась с главой Украины или членами его команды между двумя турами выборов.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Происшествия В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября В начале сентября текущего года стало известно, что Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе.

Общество Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финансы В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.

Авто Во Франкфурте показали 887-сильный Brabus G V12 900 В рамках начавшегося автосалона во Франкфурте состоялся дебют нового внедорожника Brabus G V12 900, который обладает мощностью 887 л.с. Известно, что новинка построена на базе Mercedes-AMG G63 Off-Road, который прошел существенную доработку технических параметров.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Экономика В правительство внесли план действий по стимулированию экономики Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Политика Трамп заявил о встрече с Ким Чен Ыном до конца года Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца текущего года намерен провести ещё одну встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Армия и оружие В МИД РФ обеспокоены возможным началом ядерной войны Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о том, что риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.

Армия и оружие Боевик Нацгвардии погиб при невыясненных обстоятельствах Сегодня, 12 сентября, в ходе выполнения преступных боевых действий на Донбассе погиб боевик Нацгвардии.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Общество Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Космос Робота Федора больше не отправят в космос Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.

Футбол Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.

Общество Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.

Авто Обновленный седан Mazda 3 появится в России 1 октября Компания Mazda определилась с датой старта продаж седана Mazda3 седьмой генерации в России.

Экономика Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.

Политика Администрация Трампа возобновит военную помощь Украине Ранее Трамп поручил своей администрации проверить расходы на военную помощь Украине на «соответствие интересам Америки», из-за чего Белый дом заморозил выделенные Конгрессом на этот год 250 млн долларов.