Политика
RT на русскомСупрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
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с чего всё началось
В интервью журналистам портала LB.ua она пояснила, что ещё на этапе предвыборной президентской кампании тот говорил, что поддерживает и.о. министра и её реформу.Life.ruвчера в 13:03
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Общество
В США раздали Шнобелевские премии
РИА Новости вчера в 20:06
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Здоровье
Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС вчера в 17:11
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Политика
Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае он будет одновременно занимать обе должности.
Вести ФМ вчера в 00:28
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
В Москве прооперировали Александра Розенбаума
МИР 24 10 сентября в 23:35
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал вчера в 00:53
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU вчера в 17:47
Спорт
Конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина в Челябинске
Ольга Фаткулина выставила объявление о продаже кроссовера BMW. Авто спортсменке подарил президент.
Первый областной вчера в 08:54
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Гаджеты
IPhone 11 Pro прошел тест на Geekbench
Новый iPhone 11 Pro прошел тест в Geekbench. Результаты радуют: процессор A13 Bionic, действительно, мощнейшая мобильная платформа.
The GEEK вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Политика
США рассматривают все варианты санкций против Турции за покупку С-400
RT на русском вчера в 10:07
Происшествия
В Сургуте рисуют граффити в честь пилотов «Уральских авиалиний»
В честь пилотов «Уральских авиалиний» в Сургуте рисуют граффити.
ФедералПресс 11 сентября в 09:10
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС вчера в 07:30
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47