с чего всё началось

Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Здоровье Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Политика Трамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае он будет одновременно занимать обе должности.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Экономика Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.

Политика Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2» Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Космос На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.

Политика Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.

Энергетика «Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.

Спорт Конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина в Челябинске Ольга Фаткулина выставила объявление о продаже кроссовера BMW. Авто спортсменке подарил президент.

Гаджеты IPhone 11 Pro прошел тест на Geekbench Новый iPhone 11 Pro прошел тест в Geekbench. Результаты радуют: процессор A13 Bionic, действительно, мощнейшая мобильная платформа.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».

Политика Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Космос ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.