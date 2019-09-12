с чего всё началось

Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Экономика Правительство пообещало россиянам новые экономические реформы «Выход из „ловушки средних доходов“ предполагается обеспечить регуляторными реформами», — сообщает газета «Коммерсант».

Общество Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.

Экономика Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Гаджеты Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Волейбол Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.

Кино Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.

Армия и оружие Лавров заявил о завершении войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Политика Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.

Общество ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Экономика Леонид Богуславский продал долю в Ozon В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались. Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта».

Происшествия Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.

Хоккей Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией» Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала ночное селфи Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.

Происшествия Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.

Экономика В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовал от посла Чехии Радека Матулы разъяснений в связи со встречей чешского президента Милоша Земана с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов.

Политика Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17 Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".