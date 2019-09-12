Политика
RT на русскомСупрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
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с чего всё началось
В интервью журналистам портала LB.ua она пояснила, что ещё на этапе предвыборной президентской кампании тот говорил, что поддерживает и.о. министра и её реформу.Life.ruвчера в 13:03
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Экономика
Правительство пообещало россиянам новые экономические реформы
«Выход из „ловушки средних доходов“ предполагается обеспечить регуляторными реформами», — сообщает газета «Коммерсант».
URA.Ru 00:29
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт 11 сентября в 22:59
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Путин прибыл в Дагестан в годовщину нападения боевиков
Москва 24 вчера в 06:39
Гаджеты
Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Общество
Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус»
КП - Смоленск вчера в 05:05
Футбол
Форум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин
В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку.
REGNUM вчера в 11:50
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.
Матч ТВ вчера в 10:19
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° вчера в 03:14
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
РИА Новости вчера в 07:53
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Экономика
Леонид Богуславский продал долю в Ozon
В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались. Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта».
Ведомости вчера в 20:55
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей вчера в 13:23
Происшествия
Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя
В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
REGNUM 00:05
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовал от посла Чехии Радека Матулы разъяснений в связи со встречей чешского президента Милоша Земана с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов.
РБК 11 сентября в 17:22
Политика
Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17
Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".
Life.ru вчера в 21:08
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59