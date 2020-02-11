Происшествия
Газета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.Коммерсантъвчера в 17:17
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ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи
Новый Калининград.Ruвчера в 07:01
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:58, Ашберн
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Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ
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