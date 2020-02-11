Происшествия

Газета.RuГазета.RuСупругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Семейную пару из Калининграда обвиняют в госизмене в пользу спецслужб Латвии. Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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с чего всё началось

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

Интерфакс02:13

ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене калининградской семьи

Новый Калининград.Ruвчера в 07:01

Стало известно, за что супругам из Калининграда предъявлено обвинение в госизмене

Каскад01:05

ТАСС: супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за разглашения имени сотрудника ФСБ

Клопсвчера в 23:48

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Коммерсантъвчера в 17:17

Источник: Зимину и Антонца обвиняют в госизмене за разглашение имени сотрудника ФСБ

ТАССвчера в 13:06

ТАСС: Задержанные за госизмену супруги из Калининграда рассекретили сотрудника ФСБ

Калининград.Ru01:26
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В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка

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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

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Общество

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
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Число жертв коронавируса превысило 1 тысячу человек

Число выздоровевших превысило 4 тысячи человек. Всего с начала распространения вируса в мире заразились 43 тысячи 108 человек.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями

Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Salt Mag 02:49
Авто

Опубликованы первые «живые» изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
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Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

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В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года.
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Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

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Зеленский уволил представителя Украины в минской группе

Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
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В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

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Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
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В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
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Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

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Дочь Успенской заговорила о свободе от тирании после приезда в США

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, впервые оставила сообщение после отъезда в США.
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В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

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