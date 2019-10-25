Экономика
Коммерсантъ«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации
«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге компаний России по рыночной капитализации, ее значения достигли 1,984 трлн руб. По данным Мосбиржи, капитализация компании составляет 1,677 трлн руб.
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«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по капитализации и потеснил «Газпром нефть»
Интерфаксвчера в 03:55
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Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Происшествия
Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
RT на русском вчера в 11:10
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Общество
В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы
Кажется, эти гении испортили не только асфальт с рельсами, но и сам трамвай.
Аргументы недели 24 октября в 06:25
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти
Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.
Ведомости 03:56
Хоккей
Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Газета.Ru 03:26
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews вчера в 03:56
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт вчера в 10:09
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Sibnovosti.ru вчера в 08:23
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Политика
Киселев возглавил Союз виноделов России
Известный российский тележурналист Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:05
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока — 2» для стран ЕС
Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости вчера в 20:22
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни
Евразия Daily вчера в 02:19
Политика
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Lenta.ru вчера в 20:49
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru вчера в 07:48
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru 23 октября в 09:45
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие
В США одобрили передачу Калининградской области Польше
Чтобы вставить русским палки в колёса, Джеймстаунский фонд предлагает Польше одновременно с «захватом Россией Прибалтики» выполнить «задачу по нейтрализации Калининградской области».
Евразия Daily 01:30
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35