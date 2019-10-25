Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации

2 фото
«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге компаний России по рыночной капитализации, ее значения достигли 1,984 трлн руб. По данным Мосбиржи, капитализация компании составляет 1,677 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по капитализации и потеснил «Газпром нефть»

Интерфаксвчера в 03:55

«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации

Коммерсантъвчера в 04:25

Тайна «Сургутнефтегаза»: аналитики не смогли объяснить аномальный рост акций компании

ПРАЙМвчера в 06:41

«Есть недооцененность компании, все остальное — это спекуляции»

Коммерсантъ FMвчера в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

RT на русском 00:39
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском вчера в 11:10
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Общество

В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы

Кажется, эти гении испортили не только асфальт с рельсами, но и сам трамвай.
Аргументы недели 24 октября в 06:25
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.
Ведомости 03:56
Хоккей

Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк в матче с «Ванкувером»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал невероятный камбэк своей команды в матче с "Ванкувером".
Газета.Ru 03:26
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Культура

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Авто

Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang

Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews вчера в 03:56
Хоккей

Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт вчера в 10:09
Происшествия

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Sibnovosti.ru вчера в 08:23
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Здоровье

Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Политика

Киселев возглавил Союз виноделов России

Известный российский тележурналист Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:05
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока — 2» для стран ЕС

Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости вчера в 20:22
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

Евразия Daily вчера в 02:19
Политика

Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Lenta.ru вчера в 20:49
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru вчера в 07:48
Футбол

«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 23 октября в 09:45
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие

В США одобрили передачу Калининградской области Польше

Чтобы вставить русским палки в колёса, Джеймстаунский фонд предлагает Польше одновременно с «захватом Россией Прибалтики» выполнить «задачу по нейтрализации Калининградской области».
Евразия Daily 01:30
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сургутнефтегаз
Российская компания
Одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. По данным журнала «Эксперт» занимала 8 место по объёмам выручки в 2017 году среди российских компаний. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз». Компания зарегистрирована в Сургуте, где находится её штаб-квартира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное