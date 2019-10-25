«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге компаний России по рыночной капитализации, ее значения достигли 1,984 трлн руб. По данным Мосбиржи, капитализация компании составляет 1,677 трлн руб.

«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации

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