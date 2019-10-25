Экономика
Коммерсантъ«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по рыночной капитализации
«Сургутнефтегаз» занял седьмое место в рейтинге компаний России по рыночной капитализации, ее значения достигли 1,984 трлн руб. По данным Мосбиржи, капитализация компании составляет 1,677 трлн руб.
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«Сургутнефтегаз» поднялся на седьмое место по капитализации и потеснил «Газпром нефть»
Интерфаксвчера в 03:55
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Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
RT на русском 01:05
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
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Отец Бутиной прилетел в Москву для встречи с дочерью
Газета.Ru 02:07
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Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Общество
«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы
Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
Rambler News Service вчера в 07:45
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Вести.Ru вчера в 08:24
Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс вчера в 16:19
Здоровье
Названы четыре основных симптома алкоголизма
Какие признаки свидетельствуют об алкогольной зависимости, рассказал психиатр-нарколог.
Родной город 00:09
Общество
Стали известны параметры новой системы накопительной пенсии
Министерство финансов и Центробанк РФ обсудили детали системы пенсионных накоплений. Соответствующий законопроект почти готов.
Gazeta.SPb вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Любовница сына Бари Алибасова ждет ребенка
Мария Клюева ушла от Бари Алибасова-младшего после крупной ссоры, во время которой тот избил ее.
StarHit.ru вчера в 08:00
Футбол
«Спартак» заинтересовался форвардом «Франкфурта»
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался нападающим «Франкфурта» Гонсалу Пасиенсией.
ФАН вчера в 12:19
Экономика
В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году обойдется примерно в 368 млрд рублей.
Татар-информ 23 октября в 15:20
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Армия и оружие
В США назвали Россию главным победителем в Сирии
Американский эксперт Совета по международным отношениям Генри Берни назвал Россию большим победителем в Сирии после заключения меморандума с Турцией в Сочи.
РЕН ТВ 02:29
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
ТАСС вчера в 03:22
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Футбол
Дмитрий Комбаров о «Спартаке», «Крыльях», Каррере, Глушакове, Коноре
Каррера, Глушаков, Аленичев — Ты провел почти год на фоне оскорблений в свой адрес.
Чемпионат вчера в 15:00
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
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«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК вчера в 09:14
Космос
Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны
Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.
Машины и Механизмы вчера в 08:01
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Российская газета вчера в 12:11