Экономика

ВедомостиВедомости«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
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Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

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Ралли акций «Сургутнефтегаза» будет недолгим

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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

Ведомости06:59

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%

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«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%. Эксперты назвали ралли акций необоснованным

ТАСС11:51

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали за несколько часов на 128 млрд рублей

Znak.com03:30

«Усиленные Инвестиции» - ключевые изменения портфеля

Finam.Ruвчера в 05:45
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:18, Вашингтон
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В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
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В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происхождении своего электрического автомобиля Tesla.
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Три лиги потратили более миллиарда евро во время трансферного окна

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