В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.

«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

Политика В Италии достигнута договоренность о создании правительства Нынешний правительственный кризис начался в Италии 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое «Лига» составляла с «Движением».

Армия и оружие Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вооруженные силы Боливарианской Республики проведут маневры на границе с Колумбией.

Политика Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Авто В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102 В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.

Экономика Телекомхолдинг Veon переориентирует стратегию на инвестиции в технологии и ноу-хау Veon сообщил, что теперь фокусируется на трех основных направлениях: базовые услуги мобильной и фиксированной связи, новые услуги на базе технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, и некие «будущие активы», которые будут искать и развивать ноу-хау и технологии для будущего роста компании в смежных направлениях (каких именно, компания не говорит).

Экономика Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную» Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".

Гаджеты Новый смартфон Honor с тройной камерой появился в TENAA Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и в зависимости от конфигурации будет предлагаться с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ встроенной памяти.

Экономика В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС "Исследование указывает на то, что Brexit без сделки приведет к потерям экспорта по меньшей мере на $16 млрд, что составляет примерно 7% всего британского экспорта в ЕС", - отмечают эксперты ЮНКТАД.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Гаджеты Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.

Авто Лукашенко рассказал о подаренной Маском Tesla Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происхождении своего электрического автомобиля Tesla.

Наука В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.

Футбол Три лиги потратили более миллиарда евро во время трансферного окна Этим летом кампания была довольно активной. Так, сразу в трех лигах клубы потратили более миллиарда евро на приобретения.