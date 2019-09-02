Экономика
Ведомости«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:18, Вашингтон
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Нынешний правительственный кризис начался в Италии 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое «Лига» составляла с «Движением».
Взгляд.ру 13:42
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вооруженные силы Боливарианской Республики проведут маневры на границе с Колумбией.
Московский Комсомолец 19:50
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Хоккей
ЦСКА и «Ак Барс» назвали составы на матч в Москве
Обнародованы составы ЦСКА и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 12:05
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Авто
В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
Тарантас Ньюс 07:15
Экономика
Телекомхолдинг Veon переориентирует стратегию на инвестиции в технологии и ноу-хау
Veon сообщил, что теперь фокусируется на трех основных направлениях: базовые услуги мобильной и фиксированной связи, новые услуги на базе технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, и некие «будущие активы», которые будут искать и развивать ноу-хау и технологии для будущего роста компании в смежных направлениях (каких именно, компания не говорит).
Ведомости 17:22
Экономика
Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Гаджеты
Новый смартфон Honor с тройной камерой появился в TENAA
Смартфон работает на восьмиядерном процессоре и в зависимости от конфигурации будет предлагаться с 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ встроенной памяти.
Astera 16:00
Экономика
В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС
"Исследование указывает на то, что Brexit без сделки приведет к потерям экспорта по меньшей мере на $16 млрд, что составляет примерно 7% всего британского экспорта в ЕС", - отмечают эксперты ЮНКТАД.
ТАСС 12:26
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции
RT на русском 16:39
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World 09:10
Авто
Лукашенко рассказал о подаренной Маском Tesla
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происхождении своего электрического автомобиля Tesla.
Lenta.ru 15:01
Футбол
Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
LiveSport.ru 15:02
Футбол
Жирков мог покинуть «Зенит» и перейти в «Тамбов» или «Балтику»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог покинуть питерский клуб.
Матч ТВ 18:24
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 07:36
Футбол
Три лиги потратили более миллиарда евро во время трансферного окна
Этим летом кампания была довольно активной. Так, сразу в трех лигах клубы потратили более миллиарда евро на приобретения.
Bookmaker-ratings.ru 10:06
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» передала первый снимок с телескопа eRosita
Первое рентгеновское изображение участка внегалактического неба, полученное немецким телескопом eRosita, передала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ».
REGNUM вчера в 07:47