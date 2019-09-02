Экономика

ВедомостиВедомости«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
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Ралли акций «Сургутнефтегаза» будет недолгим

ПРАЙМ08:26

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» ускорили рост до 21%, «префы» - до 12%

ТАСС06:23

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

Ведомости06:59

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%

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Совет директоров «РуссНефти» утвердил допэмиссию акций

Finam.Ru09:12

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%

Интерфакс04:57

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали за несколько часов на 128 млрд рублей

Znak.com03:30
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Экономика

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

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«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» в серии буллитов

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Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
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Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
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Прооперировали Александра Розенбаума

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Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
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Скончалась актриса Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
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Новый смартфон Huawei выйдет без сервисов Google. Но это можно обойти

Уже известно и подтверждено, что новый смартфон Huawei Mate 30, который компания покажет 19 сентября, выйдет без предустановленных сервисов Google.
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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В семье Тимошенко произошла трагедия

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В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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Samsung готовит еще один складной смартфон

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Шоу-бизнес

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Порошенко не явился на допрос в ГБР

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Honor готовит новый смартфон с тройной камерой

На сайте китайского регулятора TENAA появился новый смартфон среднего уровня от Honor.
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Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
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Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Экономика

Рекордный урожай в России начал гнить

В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.
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Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
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«Нефтехимик» подписал экс-форварда «Коламбуса» Райхела

Канадец подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком». В прошлом сезоне 24-летний форвард провел два матча в НХЛ за «Калгари».
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Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Экономика

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
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По информации представителя звукозаписывающей и издательской компании CD Land, в 2017 году Первый канал без заключения договора показал и разместил на сайте передачи «Голос» вышеуказанную композицию, права на которую принадлежат истцу (согласно соглашению с Милявской).
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