Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВСурков допустил обнуление президентских сроков в России

Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России. Экс-помощник Путина пояснил, что это может произойти в случае уточнения полномочий президента в Конституции. Сурков пояснил, что с новыми полномочиями "это уже будет другой институт президентства".
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Владислав Сурков
Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно.
— Владислав Сурков, российский политикRambler News Service 04:09
с чего всё началось

Сурков: мне интересно действовать против реальности

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