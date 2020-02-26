Политика
Lenta.ruСурков допустил обнуление президентских сроков в России
Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента. Об этом он заявил в интервью изданию «Актуальные комментарии».
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В тексте поправок в конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено. Все это домыслы.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 03:42
с чего всё началось
А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.Актуальные комментарии00:55
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Общество
Диетолог назвал вызывающие бессонницу продукты
Диетолог назвал вызывающие бессонницу продукты. Аналитику провел немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт для издания Focus.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набаль в Идлибе
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Происшествия
В Москве убили женщину в съемной квартире
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» в феврале снизила цены на газ для населения страны на 15%.
Футбол
Слуцкий: Гранат, Ташаев и Бегич не сыграют в матче с «Тамбовом»
"Рубин" сыграет с "Тамбовом" в 20-м туре премьер-лиги. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 1 марта.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Шоу-бизнес
Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении
По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Политика
Сурков: Донбасс не вернётся в состав Украины
В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.
Политика
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
Москва пока не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы, но рассылка еще продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности
До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Общество
Дети-сироты получат жилищные сертификаты вместо квартир
Минпросвещения планирует изменить правила обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Биатлон
Доказательные выступления: чего ждать от российских биатлонистов на ЧЕ
Правда, в последние два года явного доминирования не было ни у одной сборной — в 2018 году мы уступили Франции и Украине, завоевав лишь одно золото в восьми гонках, а на прошлом ЧЕ остались позади шведской команды во главе с олимпийской чемпионкой Ханной Оберг.
Общество
Китай отложил разработку своей криптовалюты. Все дело в коронавирусе
Народный банк Китая отложил программу по разработке цифрового юаня, запланированную на первый квартал текущего года.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Гаджеты
В Китае раскрыли характеристики Xiaomi Black Shark 3
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Происшествия
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Футбол
Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду
Технологии
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows
Из системы уберут плиточный интерфейс. Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Общество
Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Гаджеты
5120 потоковых процессоров и 24 ГБ памяти HBM2e. Опубликованы характеристики флагманской видеокарты AMD Radeon 5950 XT
Один из пользователей Twitter опубликовал фото буклета SK Hynix с характеристиками перспективной флагманской видеокарты AMD Radeon 5950 XT.
Общество
Гульнара Каримова предложила $686 млн в обмен на свободу
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в письме к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву заявила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.