А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.

с чего всё началось

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля. Свою отставку он назвал «чистой самоволкой», Озвучивать точные причины своего ухода Сурков не стал, однако признался, что многие комментировавшие это решение, были близки.

Политика Сурков допустил обнуление президентских сроков в России Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.

Общество Гульнара Каримова предложила $686 млн в обмен на свободу Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в письме к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву заявила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Политика В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией» Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.

Авто Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.

Общество Рестораны Москвы усилят меры безопасности из-за коронавируса Управление Роспотребнадзора по Москве предписало усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита из-за угрозы завоза и распространения коронавируса.

Экономика Экономисты оценили последствия новых санкций против России "Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Политика Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».

Футбол Минниханов встретился с Караденизом Публикация от Рустам Минниханов (@ rusminnikhanov) 26 Фев 2020 в 12:15 PST Ранее турок встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным и поблагодарил его за прием в исполкоме города, в ходе которого они обсудили строительство мечети в поселке Калинино (15 км от Казани) и благоустройство прилегающей территории.

Общество Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.

Экономика В России закроются три сахарных завода В сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать три сахарных завода суммарной мощностью свыше 150 тыс. т. Об этом заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин, пишут «Ведомости».