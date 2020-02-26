Политика
Gazeta.SPbСурков назвал причины своего ухода из Кремля
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля. Свою отставку он назвал «чистой самоволкой», Озвучивать точные причины своего ухода Сурков не стал, однако признался, что многие комментировавшие это решение, были близки.
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А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.Актуальные комментарии00:55
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Культура
Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Здоровье
Больной раком архангелогородке не давали лекарство: региональный Минздрав ответил перед прокуратурой
Архангелогородку, которая борется с раком, обеспечили лекарством, поддерживающим ее здоровье, только после вмешательства прокуратуры.
Общество
Гульнара Каримова предложила $686 млн в обмен на свободу
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в письме к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиёеву заявила о готовности передать государству оставшиеся у неё $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
На Украине пообещали в ближайшее время возродить ракетную программу
Украина уже в ближайшее время возродит ракетную программу страны в ответ на действия "агрессора".
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между итальянским "Наполи" и испанской "Барселоной" завершился вничью.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Авто
Появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta
Судя по изображению, у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части, немного другие фонари, «цельная» крышка багажника (открывающаяся вместе со стеклом) и новый задний бампер.
Общество
Рестораны Москвы усилят меры безопасности из-за коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Москве предписало усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита из-за угрозы завоза и распространения коронавируса.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Наука
«Какой такой Aurus»: Ричард Хаммонд о большом
Политика
Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной
Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
Футбол
Минниханов встретился с Караденизом
Публикация от Рустам Минниханов (@ rusminnikhanov) 26 Фев 2020 в 12:15 PST Ранее турок встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным и поблагодарил его за прием в исполкоме города, в ходе которого они обсудили строительство мечети в поселке Калинино (15 км от Казани) и благоустройство прилегающей территории.
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Экономика
В России закроются три сахарных завода
В сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать три сахарных завода суммарной мощностью свыше 150 тыс. т. Об этом заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин, пишут «Ведомости».
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Шоу-бизнес
Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении
По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.