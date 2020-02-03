Политика

Мойка78Мойка78Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову. Отметим, что после ухода из президентской администрации он планировал заниматься медитацией. Об этом пишет издание «Актуальные комментарии».
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Сурков: мне интересно действовать против реальности

Актуальные комментарии00:55

Сурков нецензурно рассказал о своем опыте медитации

URA.Ru01:38

Сурков допустил, что поправки в Конституцию приведут к обнулению президентских сроков

Znak.com02:56

Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Мойка7802:25
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Политика

Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при новой Конституции

«Правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков», — обрисовал возможное развитие ситуации Сурков.
Телеканал 360° 01:57
Политика

В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
РИА Новости 02:21
Единоборства

Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
RT на русском 24 февраля в 14:16
Кино

Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Экономика сегодня вчера в 16:18
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Происшествия

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 24 февраля в 07:40
Политика

Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии

Президент России Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
ТАСС 01:31
Политика

Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
RT на русском вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru вчера в 14:03
Политика

В России запустили конкурс «Лидеры России. Политика»

Генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров уточнил, что регистрация для участия в конкурсе будет проходить с 25 февраля по 16 марта (до 18:00 мск).
ТАСС вчера в 07:21
Авто

Volkswagen показал новый фургон Caddy

Компания Volkswagen показала новое поколение компактного фургона Caddy, который поступит в продажу в 2020 году.
Коммерсантъ 02:30
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 24 февраля в 02:30
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
РБК 24 февраля в 08:09
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Происшествия

В Красноярске из-за сообщений о минировании эвакуировали более 50 школ

В Красноярске из-за писем с угрозой о минировании, которые пришли на электронную почту образовательных учреждений, эвакуировали более 50 школ, говорится в сообщении краевой антитеррористической комиссии.
РБК 01:53
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Ведомости вчера в 03:33
Культура

Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже

Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Культуромания 02:54
Общество

Россияне смогут докупить стаж для страховой пенсии

Гражданам, которые не смогли накопить на пенсию, поможет гарантированная пенсионная программа.
ФедералПресс вчера в 23:48
Политика

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

По вердикту суда, Российской Федерации надлежало выплатить акционерам ЮКОСа свыше $50 млрд.
RuNews24.ru 02:27
Наука

Моделирование работы сердца упростили

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Индикатор вчера в 08:40
Технологии

Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows

Из системы уберут плиточный интерфейс. Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Piter.tv вчера в 09:00
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия вчера в 11:22
Экономика

В Омске выросло количество миллионеров

Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
Российская газета 00:53
Игры

PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев

Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
Игромания.ру 02:37
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