Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову. Отметим, что после ухода из президентской администрации он планировал заниматься медитацией. Об этом пишет издание «Актуальные комментарии».

Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

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