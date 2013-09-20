Политика
Газета.RuСурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.
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Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
Минсоцзащиты Забайкалья объяснило необходимость выходного 25 февраля
Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило необходимость дополнительного выходного из-за Сагаалгана 25 февраля, сообщается 18 февраля в официальном Telegram-канале правительства региона.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Армия и оружие
ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе
Политика
Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Футбол
Фигу: Мбаппе стал бы отличным усилением для «Реала»
Не знаю, возможно ли приобрести его. Но он стал бы отличным усилением для „Реала“, — приводит слова Фигу RMC Sport.
Армия и оружие
В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет
Единоборства
Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».