Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.

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