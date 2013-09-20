Политика

Газета.RuГазета.RuСурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.
Читать в источнике
Комментировать580

Подробнее о событии

Владимир Путин официально уволил Владислава Суркова с должности помощника президента

Эхо Москвы19:04

Владислав Сурков Владимиру Путину не помощник

Коммерсантъ17:53

Биография Владислава Суркова

ТАСС12:31

Опубликован указ об отставке Владислава Суркова

RT на русском13:15

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

РБК11:56

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Интерфакс11:40

Сурков снят с должности помощника президента

РИА Новости17:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Общество

Минсоцзащиты Забайкалья объяснило необходимость выходного 25 февраля

Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило необходимость дополнительного выходного из-за Сагаалгана 25 февраля, сообщается 18 февраля в официальном Telegram-канале правительства региона.
Чита.Ру 18:23
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 14:50
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru 08:18
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Политика

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
РБК 12:09
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Армия и оружие

ЛНР: Украинские силовики спровоцировали обострение в Донбассе

Российская газета 08:04
Политика

Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Lenta.ru вчера в 20:00
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Газета.Ru 14:18
Здоровье

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек

Коммерсантъ 19:24
Футбол

Фигу: Мбаппе стал бы отличным усилением для «Реала»

Не знаю, возможно ли приобрести его. Но он стал бы отличным усилением для „Реала“, — приводит слова Фигу RMC Sport.
Чемпионат 12:54
Армия и оружие

В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности

Rusvesna.su 15:53
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:57
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru 18:27
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета 16:16
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Армия и оружие

Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Фигурное катание

Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет

Народные новости вчера в 21:37
Единоборства

Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»

Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
FightTime.ru 00:37
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное