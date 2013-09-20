Политика

Газета.RuГазета.RuСурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.
Читать в источнике
Комментировать526

Подробнее о событии

Владислав Сурков официально отправлен в отставку

Эхо Москвы14:31

Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество

РИА Новости13:24

Владислав Сурков Владимиру Путину не помощник

Коммерсантъ11:38

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

РБК11:56

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Интерфакс11:40

Биография Владислава Суркова

ТАСС12:31

Опубликован указ об отставке Владислава Суркова

RT на русском13:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество

Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Газета.Ru 06:10
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет в продолжении «Ведьмака»

Kinonews.ru 14:04
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Армия и оружие

В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

RT на русском 15:53
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa 05:51
Космос

Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180

Актуальные Новости 07:45
Культура

Композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летие

Композитор Геннадий Гладков отмечает сегодня 85-летие.
Радио Маяк 00:42
Политика

«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции

В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Газета.Ru 14:45
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК 14:50
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru вчера в 15:03
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Газета.Ru 12:49
Футбол

Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)

Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино включены в стартовый состав английского "Ливерпуля" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 14:26
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 07:18
Армия и оружие

В НАТО заявили о подрыве Минских соглашений в Донбассе

Ситуация в Донбассе подрывает условия Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в регионе.
Известия 14:40
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Политика

Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Ведомости 16:30
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Происшествия

Трое военных погибли в воинской части под Мурманском

В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Газета.Ru 11:43
Культура

Певица Zivert предстала лысой в новом клипе

Популярная российская певица Юлия Зиверт (Zivert) в клипе на песню "Credo" предстала перед поклонниками в новом, неземном образе.
Piter.tv 06:28
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Газета.Ru 13:54
Авто

В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили

Автоновости дня 01:55
Футбол

Моуринью считает, что Сон Хын Мин выбыл до конца сезона

Ранее сообщалось, что он выбыл на 6-8 недель. Сон получил травму в матче 26-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).
ODDS.ru 08:13
Шоу-бизнес

Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове

Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
ФАН 13:41
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
Биатлон

Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Нева Спорт 11:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Известия вчера в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Сурков
Российский политик
помощник Президента
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное