Политика
Газета.RuСурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.
Читать в источнике
Оценить779
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:42, Ашберн
Общество
Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в продолжении «Ведьмака»
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Космос
Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180
Культура
Композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летие
Композитор Геннадий Гладков отмечает сегодня 85-летие.
Политика
«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции
В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Футбол
Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)
Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино включены в стартовый состав английского "Ливерпуля" на первый матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Армия и оружие
В НАТО заявили о подрыве Минских соглашений в Донбассе
Ситуация в Донбассе подрывает условия Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в регионе.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Культура
Певица Zivert предстала лысой в новом клипе
Популярная российская певица Юлия Зиверт (Zivert) в клипе на песню "Credo" предстала перед поклонниками в новом, неземном образе.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Авто
В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили
Футбол
Моуринью считает, что Сон Хын Мин выбыл до конца сезона
Ранее сообщалось, что он выбыл на 6-8 недель. Сон получил травму в матче 26-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).
Шоу-бизнес
Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове
Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.