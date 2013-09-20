Политика
Газета.RuСурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству письмо с предложением закрепить в Конституции РФ помимо веры в Бога, также запрет на аборты.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
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Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»
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Общество
Минздрав Украины назвал дату возвращения граждан из Ухани
Уточняется, что из Ухани намерены эвакуировать 49 граждан Украины, а также почти 25 иностранцев.
Экономика
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С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Авто
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Корейская пресса уже рассказывает о линейке двигателей нового поколения Sorento, но Kia пока ничего не подтвердила.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Армия и оружие
В ООН обеспокоены нарушением перемирия в Донбассе
По словам заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, обострение ситуации на территории Донбасса вызывает беспокойство.