Политика

Газета.RuГазета.RuСурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.
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Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

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Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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