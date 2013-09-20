Политика
Газета.RuСурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания. На посту помощника главы страны Сурков курировал украинское направление.
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Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Армия и оружие
В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Политика
Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Авто
В России показали обновленный Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai официально представила обновленный седан Hyundai Solaris для рынка РФ.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Общество
Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Фигурное катание
Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры
В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу
Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.