Политика
РИА НовостиСурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства. Документ вступает в силу со дня подписания.
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Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Армия и оружие
Россия поставит первый комплекс «Панцирь-С1» в Сербию до конца недели
Россия поставит первый комплекс "Панцирь-С1" в Сербию до конца недели. РФ передаст заказчику шесть ракетно-пушечных комплексов.
Политика
Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Авто
Названы самые надежные автомобили в возрасте 3 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на J.D. Power, рейтинг самых надежных трехлетних автомобилей выглядит следующим образом: Флагманская линейка автомобилей от Genesis.
Фигурное катание
Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
Политика
Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда
Гаджеты
Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone
Здоровье
На Украине у четырёх школьников диагностировали гепатит А
В Харьковской области в посёлке Боровая у четырёх пятиклассников обнаружили гепатит А, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Шоу-бизнес
Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына
Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
Экономика
Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Культура
МТС спродюсирует мюзикл о шахматистах под музыку АВВА
Компания выступит продюсером мюзикла "Шахматы" под музыку участников группы АВВА.
Экономика
С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд
В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Игры
Пользователи разгадали шифр S.T.A.L.K.E.R. 2 и выиграли кастомный ПК
12 февраля 2020-го разработчики раскрыли последние две подсказки и сообщили, что с этого момента шифр может быть разгадан полностью.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Футбол
Ткаченко: Смолов находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро
Герман Ткаченко, агент футболиста Федора Смолова, рассказал о деталях перехода нападающего из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем
Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Культура
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Политика
Совбез ООН начал заседание по выполнению Минских соглашений
Во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке начал открытое заседание посвященное пятой годовщине Минских соглашений.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Общество
В Роструде рассказали о порядке оплаты предпраздничных выходных
"Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы", - рассказали в Роструде.
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
Футбол
«Ротор» перевел двух игроков на индивидуальный график подготовки
Оба игрока выведены из состава команды, участвующей на Кипре в Кубке ФНЛ, и занимаются на острове по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке.