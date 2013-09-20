Политика

РИА НовостиРИА НовостиСурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства. Документ вступает в силу со дня подписания.
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Владислав Сурков ушёл в отставку

Ведомости02:59

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

РБКвчера в 11:56

Суркова освободили от должности помощника Путина

РИА Новостивчера в 17:13

Владислав Сурков Владимиру Путину не помощник

Коммерсантъвчера в 17:53

«Коммерсантъ»: Владислав Сурков пока не договорился с Владимиром Путиным об условиях своей дальнейшей работы

Эхо Москвы02:30

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Интерфаксвчера в 11:40

Биография Владислава Суркова

ТАССвчера в 12:31
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
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Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

ТАСС 00:29
Армия и оружие

Россия поставит первый комплекс «Панцирь-С1» в Сербию до конца недели

Россия поставит первый комплекс "Панцирь-С1" в Сербию до конца недели. РФ передаст заказчику шесть ракетно-пушечных комплексов.
Piter.tv 03:04
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Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
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Названы самые надежные автомобили в возрасте 3 лет

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на J.D. Power, рейтинг самых надежных трехлетних автомобилей выглядит следующим образом: Флагманская линейка автомобилей от Genesis.
ToDay News Ufa 16 февраля в 11:48
Фигурное катание

Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:18
Политика

Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда

Коммерсантъ 02:30
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Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone

Life.ru вчера в 04:03
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На Украине у четырёх школьников диагностировали гепатит А

В Харьковской области в посёлке Боровая у четырёх пятиклассников обнаружили гепатит А, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 03:51
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Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID

На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
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Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына

Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
iReactor 00:12
Экономика

Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса

Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Вести.Ru 03:35
Культура

МТС спродюсирует мюзикл о шахматистах под музыку АВВА

Компания выступит продюсером мюзикла "Шахматы" под музыку участников группы АВВА.
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Экономика

С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд

В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств.
Известия 03:35
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия по разоружению отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, сообщила пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 20:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 04:21
Игры

Пользователи разгадали шифр S.T.A.L.K.E.R. 2 и выиграли кастомный ПК

12 февраля 2020-го разработчики раскрыли последние две подсказки и сообщили, что с этого момента шифр может быть разгадан полностью.
CyberSport.ru 01:19
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Футбол

Ткаченко: Смолов находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро

Герман Ткаченко, агент футболиста Федора Смолова, рассказал о деталях перехода нападающего из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».
Metaratings 02:21
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
REGNUM 00:36
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Культура

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ вчера в 02:10
Политика

Совбез ООН начал заседание по выполнению Минских соглашений

Во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке начал открытое заседание посвященное пятой годовщине Минских соглашений.
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Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости вчера в 01:26
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"Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы", - рассказали в Роструде.
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В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
РИА Новости вчера в 18:24
Футбол

«Ротор» перевел двух игроков на индивидуальный график подготовки

Оба игрока выведены из состава команды, участвующей на Кипре в Кубке ФНЛ, и занимаются на острове по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке.
Матч ТВ вчера в 02:47
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