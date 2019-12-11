Политика

РИА НовостиРИА НовостиСурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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с чего всё началось

Сурков назвал слова Авакова о переговорах в Париже «фантазиями пьяного человека»

Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — "близко НЕ подпустили" к переговорам.
Коммерсантъ06:35

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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

РИА Новости07:49

Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже фантазиями пьяного

РБК08:16

Сурков назвал фантазиями слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже

Ведомости07:56

Сурков назвал слова Авакова о «сдавших нервах» фантазиями

Известия07:53

Сурков назвал «фантазиями пьяного» слова Авакова о переговорах в Париже

Дождь09:37

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

RT на русском07:33

Сурков назвал слова Авакова о переговорах в Париже «фантазиями пьяного человека»

Коммерсантъ06:35
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Политика

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