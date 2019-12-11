Политика
RT на русскомСурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — "близко НЕ подпустили" к переговорам.Коммерсантъ06:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Армия и оружие
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории, граничащей с участком разведения сил и средств, в районе населенного пункта Станица Луганская ликвидирован тайник с крупной партией боеприпасов", - сказал представитель пресс-службы.
Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-замглавы «Росгеологии»
Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга), передает «РИА Новости».
Общество
Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time
Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Общество
Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище
Авто
Skoda представила новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda официально представила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России
Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня 2018 года.
Игры
Анонсирован ремейк Resident Evil 3
Здоровье
Свыше 700 врачей устроились в подмосковные поликлиники с начала года
С начала текущего года 705 врачей общей практики, терапевтов и педиатров устроились в поликлиники Московской области, сообщил телеканал «360» со ссылкой на исполняющую обязанности главы регионального Минздрава Екатерину Огневу.
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Спорт
Колобков позвал Ласицкене принять участие в формировании органов ВФЛА
Министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с журналистами заявил о намерении пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене участвовать в формировании руководящих органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Политика
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.
Единоборства
Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флага страны
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага страны, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова может облысеть
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Единоборства
Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Происшествия
В Липецке залило проспект Победы
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.