Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — "близко НЕ подпустили" к переговорам.

с чего всё началось

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

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