Политика

RT на русскомRT на русскомСурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
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с чего всё началось

Сурков назвал слова Авакова о переговорах в Париже «фантазиями пьяного человека»

Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — "близко НЕ подпустили" к переговорам.
Коммерсантъ06:35

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Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже фантазиями пьяного

РБК08:16

Сурков ответил Авакову после его слов о саммите

Московский Комсомолец07:56

Сурков назвал обвинения в нервном срыве фантазией пьяного человека

URA.Ru07:17

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

РИА Новости07:49

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

RT на русском07:33

Сурков назвал слова Авакова о «сдавших нервах» фантазиями

Известия07:53

Сурков назвал слова Авакова о переговорах в Париже «фантазиями пьяного человека»

Коммерсантъ06:35
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Политика

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

Ридус вчера в 14:42
Общество

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Инвест-Форсайт вчера в 16:23
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Общество

Нобелевские премии вручили в Стокгольме

В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
News.ru вчера в 13:20
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

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RT на русском 04:59
Общество

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В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности.
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Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
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Происшествия

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Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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После окончания матча "Краснодар" - ЦСКА главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в нецензурной форме обратился к бригаде арбитров, обсуждая спорные моменты в игре.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
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Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

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Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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Владислав Сурков
Российский политик
помощник Президента
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