Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслан Барциц.
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