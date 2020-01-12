Политика
Rambler News ServiceСурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса
Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслан Барциц.
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Футбол
«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видео
Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
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Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
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Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в квартире в ночь инцидента.
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Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
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Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
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В Абхазии призвали провести выборы президента в спокойной обстановке
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба призвал к проведению внеочередных выборов главы республики в спокойной обстановке.
Авто
Кроссовер Kia Seltos поступил к дилерам в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
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Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
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Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»
На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
Авто
Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве
Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.
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Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
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На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Шоу-бизнес
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Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Футбол
Головин начнет матч против «ПСЖ» в основе
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
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Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России
Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Здоровье
Врач рассказал, как уберечься от «зимних» болезней
Врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов рассказал "Вечерней Москве" о способах профилактики "зимних" заболеваний: артрита, астмы и проблем с сердцем, а также дал советы, как избежать гриппа и простуды.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Политика
Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.
Футбол
Сульшер: «„Ман Сити“ играл против нас основой, значит нас уважают»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не так уж и плохо воспринял поражение в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги от "Манчестер Сити": Если вы играете против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и он выставляет основной состав, то это кое-что значит.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.