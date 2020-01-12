Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслан Барциц.

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

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